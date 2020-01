 »  Lime zavádí v Praze předplatné, chtěl by i do Lítačky

Karel Wolf

Společnost Lime v Praze zkouší nový obchodní model v podobě týdenního předplatného Lime WeekPass. Chce se tak více přiblížit komunitě místním obyvatel a zbavit se nálepky služby pro turisty.

Služba běží ode dnešního dne a lze ji aktivovat přímo v aplikaci. Týdenní předplatné vyjde na 149 korun a vztahuje se pouze na „bezplatné odemykání“ (standardně stojí 25 Kč), uživatel dále platí za proježděné minuty.

„Naším cílem je zvýhodnit naše nejaktivnější uživatele, tedy ty, kdo využívají koloběžky k dennímu dojíždění. Chceme, aby naše služba byla pevnou a přirozenou součástí života v Praze, a jsme proto zavázáni ji maximálně přizpůsobit primárně Pražanům. Prvním krokem je právě týdenní předplatné a aktuálně s městem pracujeme také na způsobu, jak službu Lime zaintegrovat do systému pražské Lítačky,“ prohlašuje Ondřej Široký, provozní ředetel české pobočky Lime.

Nový tarif byl poprvé spuštěn v prosinci v USA, Austrálii a na Novém Zélandu a po Novém roce přichází také do Evropy. Lime nyní na globální úrovni zkouší nové modely fungování, které by firmě umožnily break even potažmo rovnou překlopení do zisku. V rámci této snahy musela firma opustit 12 velkých ztrátových měst (Linec, Atlantu, Phoenix, San Diego, San Antonio, Bogotu, Buenos Aires, Montevideo, Limu, Puerto Vallarto, Rio de Janeiro a Sao Paulo) a propustit 100 stálých zaměstnanců.