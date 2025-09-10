Livesport je největší českou online službou v zahraničí. Tržby vyrostly na 2,7 miliardy

Česká společnost Livesport, která poskytuje rychlé sportovní výsledky a další data, v roce 2024 zvýšila tržby o 20,5 procenta, a to z 2,22 na 2,67 miliardy korun. Provozní zisk si meziročně připsal 66 procent a dostal se na 841 milionů korun. Čistý zisk nicméně klesl z 2,22 na 1,70 miliardy korun.
“Jde o důsledek toho, že hospodářský výsledek roku výrazně ovlivnil prodej dvou dceřiných společností v rámci restrukturalizace skupiny Livesport. Kdybychom čísla hospodaření očistili o tyto mimořádné transakce, znamenal by loňský čistý zisk ve výši 1,70 miliardy korun meziroční nárůst o více než 800 milionů,” uvedla firma k číslům v nové výroční zprávě.
Vlajkovou loď Livesportu v podobě služby FlashScore měsíčně používá přes 100 milionů uživatelů. Společně s Windy jde o nejpoužívanější českou internetovou službu v zahraničí. Loni koupené BeSoccer má přes 25 milionů uživatelů.
Livesport koncem loňského roku plně zprovoznil nové datové sály v Malešicích, doplní stávající infrastrukturu na Žižkově.
“Nové malešické datacentrum nabízí Livesportu tři sály, což představuje výrazné navýšení kapacity. Zatímco ve starém datacentru jsme měli k dispozici příkon 136 kW a místo pro maximálně 576 serverů, nové prostory nabízejí 480 kW příkonu a prostor až pro 1728 serverů. To znamená více než trojnásobné navýšení možností, což odpovídá ambiciózním plánům naší společnosti na další růst. V současné době máme v novém datacentru osazeno 576 fyzických serverů, které doplňuje 477 virtualizovaných serverů,” shrnul podnik.
“Podpisem dvou klíčových smluv jsme výrazně posílili svou pozici světové jedničky v instantních sportovních informacích. Na konci léta jsme uzavřeli strategicky významné partnerství se společností Stats Perform, jedním z předních světových dodavatelů sportovních dat. Jejich extrémně detailní statistiky jsou v kombinaci s našimi vlastními daty ohromně silnou zbraní pro všechny produkty v našem portfoliu, v čele se sítí Flashscore,” shrnul Pavel Krbec, výkonný ředitel Livesportu.
“V listopadu jsme pak významně posílili i samotné portfolio, které se rozrostlo o BeSoccer, nejpopulárnější čistě fotbalovou aplikaci se živými výsledky na světě. Akvizice našeho dosavadního konkurenta ze Španělska znamená, že teď máme pod jednou střechou dvě značky, které znají a milují sportovní nadšenci po celém světě,” doplnil Krbec.
Livesport kontroluje Martin Hájek, který letos plně ovládl také Liftago, českou konkurenci Uberu či Boltu.