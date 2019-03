 »  LN: Plán na státního operátora žije, projekt se představí na schůzce u premiéra

David Slížek

Na úřadu vlády se dnes bude jednat o budoucnosti telekomunikací v Česku a o chystané aukci na 5G kmitočty. Na schůzku mají podle informací Lidových novin dorazit kromě premiéra Andreje Babiše také ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková, šéf Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák, vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla nebo místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karel Havlíček.

Pozvání podle deníku dostal také šéf České asociace manažerů informačních technologií Jiří Polák, který stojí za projektem 700Net. Návrh, o kterém Lupa informovala loni v říjnu (viz Aukce kmitočtů pro 5G sítě? Ve hře je návrat státního Telecomu), počítá s tím, že by se aukce na 5G kmitočty vůbec nekonala a frekvence by získal nový státní operátor. Ten by pak velkoobchodně prodával přístup k síti komerčním operátorům.

Státní podnik by si podle materiálu k budování sítě přizval joint-venture partnera ze soukromého sektoru. Dokument jako možné partnery zmiňuje CETIN, ČEPS Invest, ČEZ Distribuci, Sitel nebo francouzský Orange, který působí na sousedním Slovensku.

Nápadem se loni na podzim zabýval antimonopolní úřad (ÚOHS), jehož rozhodnutí teď Lidové noviny získaly. Úřad podle deníku plán odmítl, protože by předání kmitočtů státní firmě nebo joint-venture podniku mohlo představovat nedovolenou veřejnou podporu a vážné narušení hospodářské soutěže v Česku.