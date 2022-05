Logistická služba DoDo získala 1,5 miliardy, investovali do ní i Křetínský či Tkáč

Autor: DoDo

Logistická firma DoDo ohlásila investici ve výši 1,5 miliardy Kč. Peníze do firmy vložili investoři v čele s EC Investments Daniela Křetínského a zakladatelem J&T Capital Partners Patrikem Tkáčem. Společnost V-Sharp Michala Menšíka si v DoDo zachovala většinu, informovala firma v tiskové zprávě.

Celkem 60 milionů eur mají investoři v DoDo proinvestovat během následujících dvou let. Společnost chce peníze využít na expanzi do zahraničí (zejména do jižní Evropy) a na další vývoj své logistické platformy GAIA.

DoDo za loňský rok oznámilo tržby ve výši skoro 1 miliardy Kč a v letošním roce plánuje obrat zdvojnásobit. Zboží pro ni vozí 2 tisíce kurýrů. Momentálně působí v sedmi zemích Evropy.