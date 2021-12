Logistické DoDo spouští franšízový program DoDo Partner, chce tak zrychlit expanzi

DoDo otevírá po pilotním provozu svůj partnerský program všem zájemcům. K zakládání franšíz láká zejména menší dopravce, kterým nabízí přístup ke své logistické platformě i nasmlouvaným zákazníkům. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.

DoDo si od otevření programu DoDo Partner slibuje také expanzi do dalších lokalit a rozšíření počtu kurýrů. „„Velmi si zakládáme na osobním přístupu a snažíme se našim kurýrům zajistit maximální péči. To je ve velkých týmech, které čítají stovky lidí, velmi obtížně realizovatelné. Majitelé franšíz se naproti tomu o individuální servis dokáží skvěle postarat. Ve svých menších týmech zpravidla každého kurýra dobře znají a mají dostatek prostoru na to, aby se každému dokázali věnovat,“ popisuje šéf franšízového programu Stanislav Nečas.



Autor: DoDo Logistická platforma GAIA, kterou DoDo vyvinulo

Firma prostřednictvím franšíz operuje od loňského roku a momentálně má 14 obchodních partnerů. Přes franšízy DoDo funguje na Slovensku nebo v Maďarsku a plánuje otevřít franšízu také na polském trhu, odkud se firma dříve po neúspěšném pokusu o expanzi stáhla.

„DoDo partnerům propůjčí technologickou platformu GAIA, která při zajišťování městské logistiky řídí plánování tras i třeba nakládání s hotovostí a péči o vozový park a kurýry,“ slibuje firma.