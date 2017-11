 »  Londýn pokryje metro mobilním signálem v roce 2019. Položí i optické kabely

David Slížek

Kdyby třeba pražský Dopravní podnik a pražští radní potřebovali pomoci s tím, jak pokrýt zdejší metro mobilním signálem, mohli by se inspirovat v Londýně. Tamní Transport for London (TfL) oznámil, že londýnské metro by se podle jeho plánů mělo dočkat plného pokrytí v roce 2019.

Dopravce letos v létě podnikl v tunelech a stanicích technické testy, ve kterých si se všemi hlavními operátory potvrdil, že po technologické stránce pokrytí nic nebrání. Po novém roce chce vypsat tendr na provozovatele, který má zaplatit náklady na výstavbu i provoz, a v roce 2019 má být hotovo. Tedy pokud se vyjednávání o podmínkách neprotáhnou – jak jsme zvyklí z Prahy.

TfL chce na mobilní i pevné konektivitě vydělávat a tyto peníze použít k investicím do dopravy. V tunelech chce proto položit také optické kabely a podle svých plánů (PDF v angličtině) počítá s tím, že rozsáhlou optickou síť dokáže dobře zpeněžit.

„V současné době je v Londýně nedostatečná nabídka optické infrastruktury a poskytovatelé nedokážou vyhovět poptávce,“ argumentuje TfL. „Města jako New York, Hong Kong nebo Stockholm už dokázala, ať už přímo, nebo ve spolupráci s místními poskytovateli, využít svou infrastrukturu k rozvoji služeb založených na optických sítích.“

Veřejnoprávní dopravce sice podle britských zákonů nemůže stavět komerční síť, může ale vstupovat do společných (joint venture) projektů se soukromými firmami, dodává TfL. Optickou síť by podle dopravce mohli využít například mobilní operátoři, kteří budou s příchodem 5G sítí potřebovat postavit celou řadu nových malých (small cell) BTS.