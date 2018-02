 »  LTE bude i na Měsíci, příští rok má propojit dva lunární rovery

David Slížek

Až příští rok na Měsíci přistane první soukromě financovaná výprava, měla by pro svou komunikaci mít k dispozici LTE síť. Na povrchu Měsíce ji zprovozní německý Vodafone ve spolupráci s firmou Nokia, oznámily firmy v tiskové zprávě.

Celou misi na Měsíc (Mission to the Moon) organizuje německá firma PTScientists, která na ní spolupracuje právě s německým Vodafonem a automobilkou Audi. Měsíční modul má příští rok do vesmíru vynést raketa SpaceX Falcon 9 Heavy.

LTE síť má na Měsíci fungovat na frekvenci 1800 MHz a dvě měsíční vozítka se díky ní mají připojovat k přistávacímu modulu (Autonomous Landing and Navigation Module, ALINA). Nokia pro expedici dodá speciální základnovou stanici, která má vážit necelý jeden kilogram. Modul pak bude data předávat na Zemi přes satelitní pojítko.

Jedním z cílů mise je prozkoumat lunární rover, který na Měsíci zůstal po expedici z roku 1972. Vozítka tak mají přes LTE vysílat kromě vědeckých dat také videozáběry v HD kvalitě. Expedice má být prvním krokem k vybudování komunikační infrastruktury pro další mise.