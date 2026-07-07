Maďarská státní média zastavila zpravodajství, nové vedení slibuje konec propagandy

Maďarská státní média v úterý 7. července v 16 hodin přerušila vysílání zpravodajství. Na zpravodajském kanálu M1 je statické oznámení o chystaných změnách. Přestala vysílat i stanice Kossuth Rádió. Odpojen byl také zpravodajský web hirado.hu.
Stalo se tak poté, co do sídla státní mediální agentury MTVA dorazilo nové dočasné vedení. Vede ho prozatímní generální ředitel András P. Horváth. Podle MTVA nové vedení ihned „ukončilo propagandu“ a zastavilo zpravodajství na všech platformách.
Na obrazovce M1 i na webu hirado.hu se na černém pozadí objevil bílý text. „Veřejnoprávní média nesmějí lhát. Omlouváme se, že jsme to přesto dlouhá léta dělali! Veřejnoprávní média se nyní mění, aby byla v budoucnu nezávislá a důvěryhodná. Zpravodajství je dočasně pozastaveno. Zůstaňte s námi!“ stálo ve zprávě.
Ještě před přerušením vysílání přečetl moderátor Csaba Radnai v hlavní zpravodajské relaci M1 prohlášení nového vedení. To chce prověřit fungování veřejnoprávních médií, pozastavit propagandu a obnovit objektivní zpravodajství.
Podle serveru Telex povolalo nové vedení část zaměstnanců na personální oddělení. Ihned je zprostilo výkonu práce. Dlouholetého reportéra Attilu Császára podle listu vyvedli z budovy dva členové ostrahy. Mezi vyhozenými je také ředitelka stanice Kossuth Rádió Beatrix Siklósiová. Práci nesmí vykonávat ani technologická ředitelka Anett Olbortová a hlavní vedoucí výroby Béla Könczey. Server 24.hu napsal, že v MTVA a ve společnosti Duna Médiaszolgáltató odvolali z funkcí několik desítek vedoucích pracovníků.
Sportovní kanál M4 Sport vysílá beze změny. Pokračují i přenosy z probíhajícího mistrovství světa ve fotbale. Beze změny funguje také maďarská tisková agentura MTI. Kanál M1 by se měl vrátit na obrazovky v 19:56. Zatím jen s filmy a bez zpravodajství. Čas je symbolický a odkazuje na maďarské povstání v roce 1956. Na frekvencích stanice Kossuth Rádió zní zatím vysílání stanice Bartók Rádió. Také bez zpravodajství. Zpravodajské pořady se mají vracet postupně. Kdy přesně, MTVA neuvedla.
Odstavení vysílání doprovodilo prohlášení MTVA. Agentura v něm vyložila černou obrazovku jako konec jedné éry. Připomněla, že maďarská televize začala vysílat 1. května 1957. Za téměř 70 let své existence použila černou obrazovku jen při technických potížích a výjimečně také při významných úmrtích. Naposledy tak učinila 12. prosince 1993 po smrti Józsefa Antalla. Ten byl prvním svobodně zvoleným maďarským premiérem.
Podle prohlášení MTVA se veřejnoprávní média v posledních letech dostala pod vliv politické moci. Ztratila tak svou hlavní funkci, tedy věrohodné a objektivní informování veřejnosti. „Namísto toho se stala fórem nenávisti a lži. To se od nynějška mění,“ uvedla agentura.
Prozatímního generálního ředitele Andráse P. Horvátha jmenovala MTVA minulý týden. Do sídla agentury přišel s novým týmem. Jeho složení potvrdil server 24.hu. Zpravodajství povede Balázs Bodacz. Dříve působil v deníku Magyar Nemzet a v televizi Hír TV. V posledních letech pracoval v televizi ATV. Za online sekci má odpovídat Zsófia Mészárosová. Je bývalou šéfredaktorkou někdejšího serveru Index a dřívější vedoucí redaktorkou webu 444.hu. Vedení stanice Kossuth Rádió přebírá György Kerényi. Řídil ji už v letech 2006 až 2010.
Konečné vedení médií bude vybráno až po přechodném období. Rozhodne o něm otevřené výběrové řízení.
Premiér Péter Magyar označil úterý za historický den. „Dnes skončilo šíření propagandy na platformách veřejnoprávních médií. Lhali v noci, lhali ve dne, lhali na všech vlnách. Teď je konec,“ napsal na Facebooku. Jeho slova odkazují na výrok bývalého premiéra Ference Gyurcsánye. Ten v takzvaném projevu z Őszödu v roce 2006 připustil, že vláda „lhala ráno, v noci i večer“.
Krok kritizovala opozice. Bývalý premiér a předseda Fideszu Viktor Orbán označil ztmavení obrazovky za projev „tiszovské zvůle“. Svým příznivcům vzkázal, ať sledují komerční stanici HírTV. Další politik Fideszu Balázs Németh napsal, že národní televize dříve zčernala jen v dobách smutku. Podle něj je tomu tak i teď, protože „zemřela maďarská demokracie“.
Přestavba veřejnoprávních médií vychází ze zákona. Nový maďarský parlament ho schválil koncem června. Novela ruší agenturu MTVA i společnost Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Zřizuje také Nezávislou radu veřejnoprávních médií. Do rady nominují 3 členy mediální profesní organizace. Parlament je volí na 2 roky. Zbylých 6 členů je politickou nominací. Radě mají podléhat nová veřejnoprávní společnost i přeměněná tisková agentura MTI. Nová Mediální rada bude mít 7 členů. Tři nominují poslanci vládní strany. Další 3 nominuje opozice. Post předsedy se obsadí výběrovým řízením. Za přechodné období odpovídá parlament, nikoli vláda.
Strana Tisza premiéra Petera Magyara změny slíbila už ve volebním programu. Chtěla ukončit politickou propagandu spojenou s Viktorem Orbánem. Slíbila také obnovit nezávislost veřejnoprávních médií na stranické politice. Magyar veřejně řekl, že po sestavení vlády jejich zpravodajství nejdříve pozastaví. Obnoveno má být až po vytvoření podmínek pro nezávislé a objektivní zprávy.