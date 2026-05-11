Lupa.cz

Magenta TV po deseti letech provozu hlásí 325 tisíc zákazníků

Filip Rožánek
Včera
1 nový názor

Sdílet

Televize, televizor, televizní ovladač, vysílání, TV Autor: Karolina Grabowska, Pexels.com, podle licence: Public Domain

Televizní služba Magenta TV operátora T-Mobile měla ke konci roku 2025 přibližně 325 tisíc zákazníků. Průměrný divák ji používá 3,5 hodiny denně. Platforma letos slaví deset let existence na českém trhu, proto zpřístupnila speciální videotékový kanál Narozeninové kino.

Magenta TV vstoupila na trh v květnu 2016 pod původní značkou T-Mobile TV a patřila tehdy mezi první tuzemské služby typu over-the-top (OTT), tedy distribuované primárně přes internet bez vazby na konkrétní přenosovou infrastrukturu. Za deset let provozu se počet kanálů v nabídce zvýšil z přibližně 130 na zhruba 180 a doba zpětného zhlédnutí se prodloužila ze dvou na sedm dní.

Výrazněji narostl objem dostupného obsahu. Před deseti lety nabízela tehdejší T-Mobile TV zákazníkům zhruba 6500 hodin obsahu denně, aktuálně je to přibližně 34 000 hodin denně, tedy více než pětinásobek.

„Za deset let se Magenta TV proměnila z televizní služby nabízející převážně lineární vysílání v platformu, která ho kombinuje se zpětným zhlédnutím, Videotékou i partnerskými streamingovými službami. Zákazníci navíc mohou její obsah sledovat na libovolném zařízení,“ uvedl Zdeněk Spurný, manažer TV a partnerského rozvoje T-Mobile.

Na 19. pozici elektronického programového průvodce je dočasně zpřístupněný výběr z videotéky pod názvem Narozeninové kino. Mezi avizovanými tituly je i oscarový dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Narozeninové kino bude dostupné do konce května.

Rostoucí význam má v rámci služby také samotná Videotéka. K nejsledovanějším titulům od začátku roku 2026 patří podle údajů operátora pohádka Tři bratři a novinka Norimberk.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Dali byste si do počítače čínský SSD disk, případně čínské RAM?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

„Ženy neumí investovat!" Mýtus, který v Česku padl. Co investorky preferují?

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Zranitelnosti na historickém maximu, nejohroženější je Linux

„Zakázali mi v e-shopu AI agenta.“

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném

Pro koho je vhodná alergenová imunoterapie?

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Studie o penzijku: Zhodnotit umí, ale poplatky patří k těm vyšším

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Deepfake videa útočí. Falešný je hlavně Donald Trump

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Experti na bezpečnost nastražují falešné pastičky na útočníky

Útoky míří přes virtuální stroje, firmy je často ani nevidí

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

AI agent, který vás pomluví, a další, kteří kradou hesla

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).