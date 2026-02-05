Lupa.cz  »  Magenta TV zavádí specializovanou sportovní sekci, sjednotí přenosy na jedno místo

Filip Rožánek
Včera
Dálkové ovládání Autor: Cottonbro, Pexels.com, podle licence: Public Domain

Televizní služba Magenta TV od operátora T-Mobile zavádí od pátku 6. února novou funkci zaměřenou na fanoušky sportovního vysílání. Do uživatelského rozhraní přibude sekce s názvem Sport, jejímž cílem je centralizovat sportovní obsah z různých kanálů na jedno místo a zjednodušit tak divákům vyhledávání konkrétních přenosů.

Nová sekce funguje jako tematický rozcestník, který automaticky třídí vysílaný obsah do specifických kategorií. V první fázi se operátor zaměřil především na aktuální zimní disciplíny a populární kolektivní sporty. Diváci tak v nabídce naleznou samostatné kategorie pro lední hokej, biatlon, sjezdové lyžování, snowboarding, krasobruslení či rychlobruslení, ale také pro fotbal nebo boby, saně a skeleton. 

Sekce Sport v Magenta TV

Sekce Sport v Magenta TV

Autor: T-Mobile

Po rozkliknutí konkrétní kategorie se uživateli zobrazí chronologický přehled pořadů rozdělený podle vysílacích dnů, což eliminuje nutnost prohledávat kompletní výpis stanic v elektronickém programovém průvodci.

Součástí nového rozhraní je rovněž sekce „Právě v TV“, která poskytuje okamžitý přehled všech aktuálně běžících živých přenosů napříč dostupnými sportovními kanály v nabídce operátora. 

Operátor plánuje sportovní sekci postupně rozvíjet. V budoucnu by se filtrování mělo rozšířit o další divácky atraktivní sporty, jako je tenis nebo motorsport, a přibýt mají i další funkce usnadňující orientaci v obsahu.

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

