Magnet na předplatitele. Love Island zvýšil sledovanost na Oneplay, láká také Slováky

Magnet na předplatitele. Love Island zvýšil sledovanost na Oneplay, láká také Slováky

Filip Rožánek
Dnes
Televize Nova zveřejnila vybraná data o sledovanosti své reality show Love Island 2025, která podle ní dosahuje v letošním roce výrazného růstu. Nárůst zaznamenala především na sociálních sítích a placených streamovacích službách v Česku i na Slovensku.

Love Island je klasický formát seznamovací reality show, ve které kamery sledují skupinu mladých lidí v luxusní vile na Kanárských ostrovech. Diváci svým hlasováním v mobilní aplikaci ovlivňují, který pár se dostane do finále. Nova tento pořad primárně vyrábí pro streamovací platformu Oneplay, ale k vidění je také v pozdně večerním okně na stanici Nova Fun.  

Podle statistik, které Nova poskytla, se celkový počet impresí obsahu spojeného s pořadem meziročně více než zdvojnásobil na 132,7 milionu. Tento nárůst je přisuzován především platformám TikTok a Instagram, kde se počet zhlédnutí videí zvýšil o 256 %. Celkově napříč všemi platformami dosáhla videa 29,5 milionu zhlédnutí, což představuje meziroční nárůst o 38 %. Komunita sledujících na Instagramu a TikToku se rozrostla o 57 % na více než 513 tisíc uživatelů, přičemž počet interakcí, jako jsou komentáře a lajky, stoupl o 82 %.

Reality show Love Island 2025

Reality show Love Island 2025

Autor: TV Nova

Televize rovněž informovala o nárůstu předplatitelů na svých streamovacích platformách. V Česku na službě Oneplay sleduje aktuální sérii o 62 % více aktivních platících uživatelů než v loňském roce. Na Slovensku platforma Voyo.sk eviduje od spuštění pořadu o 17 % více předplatitelů. 

V klasickém televizním vysílání si pořad podle Novy polepšil ve sledovanosti u cílových skupin žen ve věku 35–44 let a mužů mezi 25–34 lety, bližší údaje však neuvedla. O něco konkrétnější byla v případě slovenského trhu, kde Love Island dosáhl v cílové skupině žen od 14 do 25 let podílu na sledovanosti 47,4 %.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

