Majitel Novy odštěpí Oneplay do samostatné firmy

Filip Rožánek
Dnes
Televizní platforma Oneplay se z TV Nova vyčlení do samostatné společnosti CME Services. Ta má zastřešovat technologii a produktové řízení streamingu pro všechny trhy skupiny CME, včetně rumunské PRO TV a slovenské Markízy.

Odštěpení popisuje dokument, který se v obchodním rejstříku objevil 22. května. TV Nova do nové společnosti převede platformu Oneplay včetně softwaru, ochranných známek, internetových domén, klíčových technologických smluv a deseti zaměstnanců. Předpokládaným dnem zápisu rozdělení do obchodního rejstříku, a tedy nabytí právních účinků, je 1. červenec 2026. 

Důvodem rozdělení je podle dokumentu centralizace vývoje, provozu a technologického řízení streamovacích platforem ve skupině CME. „Toto uspořádání má vytvořit předpoklady pro jednotné řízení technologické architektury, koordinaci vývojových činností a efektivnější správu infrastruktury napříč jednotlivými platformami a trhy," uvádí projekt.

Z pohledu koncových uživatelů má taková centralizace umožnit stabilnější provoz platforem, konzistentní nasazování a fungování klíčových funkcionalit a systematický rozvoj uživatelského rozhraní. Zamýšlené změny jsou podle projektu koncipovány jako „dlouhodobé systémové opatření podporující postupné a
udržitelné zlepšování uživatelského zážitku, nikoli pouze jako jednorázová úprava funkčnosti platforem“.

Klíčovým převáděným nehmotným majetkem je software platformy Oneplay. Spolu s ním přechází na CME Services 19 ochranných známek Oneplay registrovaných v deseti zemích a desítky internetových domén, mezi nimiž jsou i historické značky Voyo.cz a Jyxo.cz, různé varianty Oneplay pro balkánské země nebo překlepové alternativy. Nástupnická společnost převezme také smluvní vztahy s technologickými partnery a zaměstnance odpovědné za vývoj a provoz platformy. 

Stejně jako v případě TV Nova je vlastníkem vznikající společnosti nizozemská CME Media Enterprises z investiční skupiny PPF. Shodné zůstává i sídlo v areálu filmových ateliérů na pražském Barrandově.

Česká republika je zatím jediný trh, kde CME provozuje streamovací službu pod značkou Oneplay. Platforma je v provozu také v Bulharsku, Chorvatsku, Moldavsku, Rumunsku, Slovinsku, Srbsku a na Slovensku, ale tam si ještě uchovala původní název Voyo.

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

