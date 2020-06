 »  Majitel Zootu získal podíl v módním e-shopu Different, Zootu to přineslo nového šéfa

Firma Company New ze stáje investiční skupiny Natland, která je vlastníkem e-shopu Zoot, koupila minoritní podíl v módním e-shopu Different. Samotnému Zootu to přinese personální změny. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě.

Zakladatel e-shopu Different Milan Polák se tímto krokem zároveň stal ředitelem Zootu a celé Company New. V čele Zootu doposud stál krizový manažer Lukáš Uhl. Polák zároveň akcionářsky vstupuje do společnosti Company New a stává se tak spolumajitelem Zootu. Detaily dohody obě strany odmítly komentovat.

„Je to velká výzva. V byznysu ale dávám kromě dat a tvrdé práce i na pocit a já reálně věřím, že ZOOT je teď nejblíže k úspěchu, co kdy byl,” prohlásil ke své nové pozici sám Polák.

Akvizice podílu přinese Zootu i další změny, spoluzakladatelka Differentu Simona Poláková se v Zootu ujme pozice „Head of Buying“ a bude zodpovídat za celý nákupčí tým, vztahy s dodavateli a též privátní značku Zoot. Krizový manažer Uhl se přesouvá na pozici Group CFO & Operations.

Different na trhu působí od roku 2008 a v loňském roce dosáhl obratu cca 100 milionů korun. „Different je původně plzeňský projekt, který se úspěšně prosadil i na několika zahraničních trzích (Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Itálie, Chorvatsko a Slovinsko – poznámka redakce). Zároveň nám pomůže posilovat v tuzemském segmentu e-commerce,” okomentoval akvizici Tomáš Raška, zakladatel a většinový vlastník investiční skupiny Natland.