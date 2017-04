 »  Začíná jarní úklid. Majitelé mobilu s Windows 8 už si v Messengeru nezachatují

Jan Beránek

Chatovací aplikaci od Facebooku používá každý měsíc kolem miliardy lidí. Sociální síť ale nechce plýtvat silami na operační systémy, které už podle ní nejsou perspektivní.

„Používání starších verzí aplikace nepřináší uživatelskou zkušenost, kterou bychom chtěli, a ani už nemůžeme zaručit plnou funkčnost. Doporučujeme tak co nejrychlejší upgrade,“ tvrdí Messenger na svém blogu.

Starší verze aplikace pro Messenger a Facebook totiž také prostě přestanou fungovat. „Pokud váš telefon nepodporuje novou verzi Facebooku, doporučujeme spíš využít browser,“ tvrdí příspěvek na blogu.

V praxi to znamená především to, že Facebook odstřihne majitele telefonů s Windows 8 a 8.1. Do výslužby by měli odejít i klienti pro telefony s Androidem ve verzi 55 a starší u Facebooku a ve verzi 10 u Messengeru. Přehled všech změn, které proběhnou v rámci jarního úklidu, najdete na blogu.