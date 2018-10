 »  Mall.cz dostal za obří únik dat svých uživatelů pokutu 1,5 milionu Kč

David Slížek

Loňský únik dat o stovkách tisíc zákazníků Mall.cz ohodnotil Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pokutou 1,5 milionu Kč. „Firma nezabezpečila osobní údaje nejméně 735 tisíc zákazníků,“ píše ve svém odůvodnění úřad.

Internetový obchod Mall.cz podle ÚOOÚ navíc nedokázal zjistit, jak k úniku došlo.

„Konkrétně Internet Mall, a.s. nezabezpečil osobní údaje nejméně 735 956 zákazníků v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, heslo uživatelského účtu, případně telefon před neoprávněným přístupem v období minimálně od 31. prosince 2014 do srpna 2017. V důsledku toho došlo v době od 27. července do 25. srpna 2017 ke zpřístupnění uvedených osobních údajů na serveru Uložto.cz,“ popisuje úřad.

Případ jsme loni obsáhle popisovali – viz V úniku z Mallu je přes tři čtvrtě milionu jmen, hesel a telefonních čísel v čitelné podobě nebo Jak jsem crackoval hesla z úniku Mall.cz.

Pokuta 1,5 milionu Kč není největší, kterou ÚOOÚ za únik dat udělil. V roce 2016 zaplatil T-Mobile za krádež dat 1,2 milionu zákazníků svým zaměstnancem pokutu 3,6 milionu Kč.