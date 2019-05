 »  Mall Group je ve ztrátě 1,7 miliardy. Připisuje to investicím, tržby dále rychle rostou

Jan Sedlák

Internetová skupina Mall Group, vlastněná holdingem Rockaway, pod který spadají aktivity obchodu Mall v několika zemích a také srovnávač Heureka.cz, v posledním fiskálním roce dosáhla na obrat 16,2 miliardy korun. Jde o meziroční růst 13 procent. Skupina se každopádně dostala do ztráty 68 milionů eur, tedy přes 1,7 miliardy korun.

Jde o čísla z účetní uzávěrky PPF za rok 2018. Mall Group předkládá předběžné výsledky za fiskální rok v období 1. duben 2018 až 31. březen 2019. Tam se ztráta pohybuje kolem miliardy.

Mall Group ztrátu připisuje pokračujícím investicím a změnám. Jde například o rozšiřování výdejní sítě Mall Box, dopravy Mall Comfort, platební systém Mall Pay, televizi Mall.tv nebo distribuční centrum v Jirnech u Prahy.

„V Mall Group druhým rokem běží náročný proces transformace, který si vyžaduje intenzivní investice na všech úrovních provozu. Výše této investice se krátkodobě promítá do negativního hospodářského výsledku, ten se pohybuje kolem miliardy korun dvě období po sobě. V dlouhodobém horizontu, ale pomáhá zvyšovat tržby, u kterých jsme za poslední rok zdvojnásobili tempo růstu,“ uvádí k tomu společnost.

Mallu nejvíce roste Chorvatsko (přes 60 procent) a Slovinsko (22 procent). Celá skupina má přes 700 výdejních míst, v Česku přes 300.

„Mall Group a. s. vznikla na podzim 2016 a v průběhu následujících dvou let proběhlo zformování akcionářské struktury, sjednocení infrastruktury a došlo také ke změně účetního období z kalendářního na fiskální končící k 31. březnu. To se do výsledků všech jednotek promítlo poprvé v roce 2018. Toto období Mall Group završila 5. 2. 2019 změnou názvu administrativního zastoupení z dosavadního Sully System a. s. Konsolidované tržby Mall Group k 31. 3. 2018 činily 15 357 mil Kč, což po přepočtu představuje sedmiprocentní růst oproti předchozímu období,“ uvádí dále Mall k výsledkům.