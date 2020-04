 »  Mall Group oficiálně spojila In Time a Uloženku do jedné společnosti

Jan Sedlák

Skupina Mall Group dokončila odkup a spojení dvou logistických firem využívaných v e-commerce byznysu In Time Spedice a Uloženka. Novým majitelem Uloženky je od 31. března právě In Time. Vyplývá to z čerstvě zveřejněného zápisu v obchodním rejstříku.

„Dne 31.3.2020 došlo k uzavření smlouvy o koupi závodu mezi společností Uloženka, jako Prodávajícím, a společností ITS, jako Kupujícím, jejímž předmětem je prodej obchodního závodu společnosti Uloženka, který se zabývá poskytováním profesionálních logistických služeb pro e-commerce, integrováním logistických služeb třetích stran, poskytováním profesionálních dopravních a logistických služeb pro internetové obchody a vlastnícího unikátní síť podacích a výdejních poboček v rámci České a Slovenské republiky, včetně všech souvisejících činností,“ píše se v rejstříku.

Mall Group, kde po 40 procentech drží Kellnerova PPF a Křetínského EC Investments a 20 procent Rockaway, odkup In Time oznámila v říjnu loňského roku. Firma pokrývá tři procenta kurýrního trhu v Česku. Uloženka má přes 1300 výdejních míst.