MALL Group se loni dostala do zisku, odbavila 14 milionů objednávek

E-commerce skupina MALL Group, provozovatel e-shopu MALL.cz, meziročně zvýšila obrat o 26 % na 20,7 miliardy Kč a počet objednávek vyrostl o 31 % na 14 milionů. Skupina se i díky tomu loni poprvé dostala do zisku. Podíl na pozitivních hospodářských výsledcích měla i pandemie koronaviru, která přinesla zvýšený zájem o e-commerce. Důležitým byl pro skupinu i přerod MALLu v tržiště nebo dobré výsledky na zahraničních trzích.

„Covid-19 samozřejmě přispěl k našemu růstu, ale rozhodně nebyl hlavním důvodem našeho hospodářského zlepšení. Meziroční tempo růstu se oproti předchozím letům lehce zrychlilo, zásadním zlepšením ovšem prošla transakční ekonomika. Ozdravili jsme téměř všechny poměrové ukazatele, provedli důslednou revizi byznys modelu, zefektivnili logistiku a mimo jiné také vsadili na růst našeho tržiště, což je model prodeje, který nám dává obrovský smysl a v mnoha segmentech je pro nás jednoznačně efektivnější. Rovněž jsme zrevidovali fixní a interní náklady. Věděli jsme tedy, že výsledek bude meziročně výrazně lepší, ale i tak jsme naše vlastní očekávání o 500 milionů překonali,“ popisuje hospodářský zvrat CEO MALL Group Jan Hanuš.

Firma začala například prodávat zboží od ostatních partnerů prostřednictvím platformy MALL Partner, kde nyní nabízí produkty od více než 2 000 obchodníků. Nabídka produktů MALLu tak přesáhla hranici 2 milionů položek. Skupina také posilovala na trzích střední a východní Evropy, největší růst MALL zaznamenal ve Slovinsku, kde funguje pod značkou mimovrste.

„Tržiště MALL Partner je pro nás jedním z tahounů růstu, od kterého si do dalších let hodně slibujeme. Díky tržišti se nám opakovaně podařilo náš výkon i počet položek meziročně až ztrojnásobit a s podobnou ambicí vidíme i další roky. Úspěšný model marketplace budeme plnohodnotně implementovat do všech zemí, kde působíme, což znamená, že našim obchodním partnerům nabídneme nejen jednoduchý start mezinárodního obchodu prostřednictvím MALLu, ale zároveň jim k tomu poskytneme silnou prodejní i logistickou infrastrukturu a návazné služby. To je naše velká konkurenční výhoda, kterou neustále zdokonalujeme tak, abychom v ní byli neporazitelní,“ popisuje Hanuš.

V následujících třech letech chce MALL navýšit nabídku prodávaných produktů až na 30 milionů. Vedle rozvoje MALL Partner plánuje investovat také do vývoje uživatelského prostředí svého e-shopu.