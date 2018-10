 »  Mall.TV odstartuje tuto neděli, dostupná bude primárně na své internetové stránce

Jan Brychta

Chystaná internetová televize skupiny Mall spustila na svých stránkách odpočet dní a hodin, které zbývají do jejího oficiálního spuštění. To by mělo nastat o půlnoci v neděli 7. října.

Diváci se mohou těšit na tvůrce známé z platformy Stream, jako je třeba kuchař Roman Vaněk, architekt Adam Gebrian, stand up komik Luděk Staňek nebo gastroodbornice Veronika “Koko” Kokešová. Ze Streamu přešel k Mallu i tvůrčí tým šéfproducenta Lukáše Záhoře a režiséra Milana Kuchynky.

Pořady by měly mít různorodou stopáž, od několika vteřin po hodinové formáty. Projekt chce svoje financování zajistit prostřednictvím výnosů z prodané reklamy. V prvních týdnech bude služba dostupná prostřednictvím webové stránky a YouTube kanálu, do konce roku by měly být dostupné i mobilní aplikace pro iOS a Android.

Na příští rok pak Mall.TV plánuje vývoj aplikací pro nejrozšířenější značky televizorů, jako je LG a Samsung, nebo operační systém Android a Apple TV. Vyloučená není ani aplikace pro HbbTV.