 »  Mall TV představí v Karlových Varech adaptaci norského seriálu Hra

Jan Brychta

Internetová televize Mall.tv natáčí českou adaptaci norského sitcomu Match a premiérová projekce úvodní epizody proběhne v rámci 53. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Režisér původní verze Martin Lund zde už před šesti lety získal Křišťálový glóbus.

Desetidílný sitcom Hra o tom, že život je pouhou hrou, vzniká v režii Jana Prušinovského. Série je konstruovaná notně situačně a ty situace jsou velmi univerzální, od originálu se proto odchyluji minimálně. Samozřejmě hodně si hrajeme s dialogy, ty jsou jiné, tam je asi nejvíc mé práce a práce scenáristů. Necítím se tím nijak limitován, naopak, je to poprvé, co něco takového dělám, a jsem rád, že si to můžu vyzkoušet, vysvětluje režisér.

Věrný severské verzi zůstal i při obsazování ústředního komentátorského tandemu, který ztvárňují Michal Suchánek a Petr Marek. Nechal jsem se inspirovat zahraniční předlohou, v níž hrají dva moderátoři z Norska, kteří jsou ve své zemi oblíbenými komiky. Mým záměrem bylo vytvořit novou komickou dvojici, která bude působit svěže a neokoukaně. Michala Suchánka jsem poznal při natáčení seriálu Trpaslík, během kterého se projevoval nejen jeho autorský, ale také široký herecký potenciál, který může být pro mnohé překvapivým. S Petrem Markem se znám dlouho a obsadit jsem ho chtěl mnohokrát, ale nikdy to nevyšlo. Oba k sobě ladí velmi dobře fyzicky, ale víc než vizuální souhra mě baví představa střetu jejich odlišných poetik, která se projevila už první natáčecí den, pochvaluje si režisér.

Sitcom Hra bude poprvé uveden během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary v rámci doprovodného programu v neděli 1. července ve 13:30 hodin.