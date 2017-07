 »  Malování. Blíží se konec velké legendy. Microsoft končí s jeho vývojem

Jan Beránek

Jednoduchý kreslící program zřejmě dosáhl dokonalosti. A nebo už jeho čas prostě nadešel. Microsoft ho spolu třeba s Outlook Expresem nebo se spořičem obrazovky už vyškrtl ze seznamu podporovaných služeb a v podzimní aktualizaci Windows 10 by se tak měl objevit jen jeho následovník Paint 3D.

Zpráva vzbudila globální ohlas a návaly nostalgie na sebe nenechaly dlouho čekat.

Zas takové drama to ale nakonec nebude a je možné, že si z toho udělal Microsoft jen reklamní akci. Klasické malování sice postupně zmizí z Windows, ale mělo by se přesunout do aplikačního obchodu, kde si ho budou moci jeho ortodoxní uživatelé kdykoliv stáhnout.

Máte nějaké své perly z Malování? Pochlubte se.