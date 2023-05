Mám novou šéfku Twitteru, oznámil Musk. Podle médií jde o manažerku televize NBC

Twitter by se brzy měl dočkat nové výkonné ředitelky. Na svém účtu to oznámil majitel sociální sítě Elon Musk. Podle něj nová šéfka nastoupí do funkce přibližně za šest týdnů.





Deník Wall Street Journal poté napsal, že Musk o nástupu jedná se současnou manažerkou americké televizní a rozhlasové sítě NBC Lindou Yaccarino. Ta v mediální firmě pracuje jako šéfka pro prodej reklamy a parnerství.





Musk se podle svých slov po nástupu nové šéfky hodlá přesunout na pozici výkonného předsedy představenstva a technického ředitele. Chce mít na starosti rozhodnutí o produktech, technických systémech a softwaru.