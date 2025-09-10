Máme tým, který řeší moderaci obsahu před českými volbami, říká TikTok

TikTok používá každý měsíc 2,4 milionu Čechů a síť je jedna z těch, které mají významný vliv na náladu ve společnosti. Je také jedním z míst, kam proniká snaha o ovlivňování obsahu a šíření dezinformací. Ta obvykle stoupá před událostmi, jako jsou volby. V Česku čínská sociální síť podle svých zástupců nyní žádný výrazný nárůst nezaznamenává.
S problémy s předvolebními manipulacemi má TikTok své zkušenosti: před loňskými prezidentskými volbami v Rumunsku se i přes tuto síť šířila podezřelá koordinovaná kampaň ve prospěch jednoho z kandidátů. Nejvyšší soud v zemi tehdy nakonec volby zrušil a možné selhání TikToku vyšetřuje Evropská komise.
„Devadesát osm procent škodlivého obsahu odstraníme dřív, než ho někdo nahlásí," prezentuje dnes v Česku globální statistiky TikToku manažer firmy pro střední Evropu Łukasz Gabler. Platforma využívá kombinaci umělé inteligence a lidských moderátorů. Gabler uvádí, že AI systémy automaticky odstraní 80 % problematického obsahu ještě před jeho zveřejněním. Když si technologie neví rady, nastupují podle něj moderátoři mluvící česky a znalí místního kontextu.
Podle statistik, které TikTok oficiálně prezentuje, během letošního prvního pololetí odstranil v Česku přes 98 % dezinformací proaktivně (bez nahlášení), 94 % škodlivého obsahu mělo zmizet do 24 hodin a 57 % odstraněných videí prý neviděl žádný uživatel.
Praktické zkušenosti novinářů však mluví o něčem jiném. Britský Guardian loni popsal, jak snadno se uživatel TikToku může dostat k propagandistickým videím nebo nenávistnému a rasistickému obsahu. Čerstvě podobné zkušenosti popisuje také český server Page Not Found. „Jde o výsledek ekonomiky pozornosti, která sociálním sítím velí zaujmout za jakoukoliv cenu,“ popisuje v textu reportér Jakub Zelenka.
Vytvořili jsme tým, který se zaměřuje výhradně na české volby, hlásí TikTok. „Přibližně měsíc a půl před volbami lidé začínají hledat informace o hlasování. Právě tehdy stupňujeme monitoring," vysvětluje Gabler.
Platforma sdílí s českými úřady informace o podezřelých aktivitách. Na ověřování faktů v Česku spolupracuje s organizací Demagog.cz. „Fact-checkeři nerozhodují o odstranění obsahu. Poskytují nám expertízu, rozhodnutí je na nás," vysvětluje Gabler. Nyní spouští kampaň s několika českými médii, jejímž cílem je naučit uživatele rozpoznávat dezinformace a chovat se bezpečně online.
Podle manažera komunikace TikTok pro region střední a východní Evropy Piotra Žaczka se podíl dezinformačního nebo jiného obsahu porušující pravidla dlouhodobě drží pod jedním procentem z celkového nahrávaného obsahu.