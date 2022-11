Manažerské změny v Czech News Center. Mediální dům povede Martina Říhová

Autor: Active Radio

Vydavatelství Czech News Center má nové vedení. Generální ředitelkou se stává Martina Říhová. Končí tedy éra dvojvládí Juraje Felixe a Tomáše Stránského. Mediální dům by se měl více propojit s rozhlasovou skupinou Active Radio, která má stejného vlastníka.





Informaci potvrdila mluvčí Czech News Center Monika Hořínková. Cílem je „efektivnější koordinace obou stávajících mediálních domů“. Martina Říhová bude nadále odpovědná i za řízení skupiny rádií. Spolu s ní do Czech News Center nastupuje na pozici provozního ředitele Karel Žalud, který řídí finance mateřské skupiny Czech Media Invest a působí i v Active Radio na pozicích finančního a provozního ředitele.





Juraj Felix, jeden ze dvou dosavadních generálních ředitelů, se přesouvá na pozici výkonného ředitele pro digitální investice. „Bude se věnovat jak řízení stávajících digitálních projektů skupiny (jak v ČR, tak v zahraničí), tak rozvoji nových příležitostí. Z titulu této funkce bude podporovat i dokončení transformace Czech News Center. Juraj zároveň zůstává členem představenstva Czech News Center,“ uvedlo vydavatelství v tiskové zprávě.

Juraj Felix Autor: Karel Choc

Druhý z dosavadních generálních ředitelů, Tomáš Stránský, z mediální skupiny po dohodě odchází.

Projekt fúze obou firem plánuje Czech Media Invest dokončit po přestěhování redakcí do nových sídel na Hagiboru, tedy začátkem roku 2024.

Martina Říhová strávila velkou část kariéry v agenturním prostředí. Před vstupem do vedení společností pod Czech Media Invest strávila 18 let ve francouzské nadnárodní komunikační skupině Publicis, primárně ve vedoucích pozicích mediálních agentur jako MediaVest a Starcom, naposledy zastávala pozici CIO Publicis One. V listopadu 2017 převzala vedení společnosti Active Radio, k ní přidala v květnu letošního roku také spřízněnou společnost CMI News.

„Sjednocení řízení obou společností je racionální a strategicky správný krok, který je reakcí na komplexní externí prostředí a dynamický vývoj mediálního trhu. Juraj s Tomášem odvedli velký kus práce a rozpracovali do předfinální fáze projekt digitální transformace společnosti. To vše v mimořádně obtížných podmínkách zahrnujících jak období covidu, tak následného obrovského zdražení cen papíru a pokračující absence rozumné regulace globálních technologických dominantů. Tomovi přejeme hodně štěstí v novém působišti, posun Juraje na skupinovou pozici vítáme jako zásadní posílení našich aktivit a ambicí v oblasti digitální projektů, ve kterých, vzhledem k rozsahu celé skupiny a z toho vyplývajících příležitostí, vidíme velmi významný potenciál, zásadně přesahující měřítko České republiky, “ tvrdí člen představenstva Czech Media Invest Branislav Miškovič.