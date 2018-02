 »  Manželka majitele televize Šlágr získala licenci k vysílání televize Natura

Jan Brychta

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání udělila na svém letošním třetím zasedání licenci k provozování televizního vysílání programu televize Natura, kterou bude provozovat manželka majitele televize Šlágr Karla Peterky Jana. Licenci získala na dvanáct let a vysílání bude provozovat prostřednictvím sítě internet a platformy HbbTV.

Podle licence by se mělo jednat o specializovaný program zaměřený na téma přirozeného životního stylu, přírody a osobního rozvoje. Vysílat by měla 24 hodin denně, hlavním jazykem vysílání by měla být čeština