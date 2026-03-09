Lupa.cz  »  Marek Doležel, který vedl digitální služby ČT, přebírá v Seznamu rozvoj oborových služeb

Marek Doležel, který vedl digitální služby ČT, přebírá v Seznamu rozvoj oborových služeb

Iva Brejlová
Včera
přidejte názor

Sdílet

Marek Doležel Autor: Seznam.cz
Marek Doležel

Do čela divize Oborových služeb Seznamu nastupuje Marek Doležel, který do loňska vedl digitální služby v České televizi. Nyní bude ve své pozici rozvíjet například Firmy.cz, Sreality.cz, Sauto.cz nebo Sbazar.cz a posilovat platformní přístup napříč jimi.

V pozici navazuje na Pavla Koláře, nyní člena správní rady Seznam.cz a  bývalého dlouholetého ředitele zmíněné divize. Po jeho odchodu do nejvyššího vedení firmy zůstala ředitelská pozice neobsazená.

Doležel se do Seznamu vrací po několika letech. Jinde vedl digitální produkty, naposledy v České televizi na pozici ředitele Digitálních služeb zodpovídal za strategii, rozvoj a transformaci online produktového portfolia. Krátce působil také jako Head of Product & Design ve společnosti Rohlik.cz.

Seznam.cz žaluje premiéra Babiše kvůli opakovaným výrokům o krácení daní Přečtěte si také:

Seznam.cz žaluje premiéra Babiše kvůli opakovaným výrokům o krácení daní

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Iva Brejlová

Novinářka, která dává dohromady čísla a příběhy. Do článků se jí dlouhodobě vetřely především technologie a startupy. Pracovala pro Českou televizi, tisk i web.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Nový model OpenAI kóduje 15krát rychleji než jeho předchůdce

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Kdo se bude moct vyhnout EET a co bude muset splnit?

AI se snaží promlouvat i do stavebnictví

Školkovné se vrací. S jakou obměnou?

Zdeněk se cítil zdravý, pak ve spánku dostal mrtvici

10 důvodů, proč lidi nenakoupí na vašem e-shopu

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Budoucnost Office, digitálního pracoviště a e‑shopů

Standardizace sítí 6G se soustředí na 6GHz pásmo a možnosti sdílení

Ve špičkových restauracích se dá díky festivalu najíst za půlku

Na arytmii přišel díky hodinkám. Lékaři radí zkoušet tep pravidelně

Vývojáři už kód nepíší, kočírují smečky AI agentů

Registrace cizinců podle JMHZV praxi

T-Mobile má za sebou v tuzemsku pozitivní rok, rostly tržby i zisk

Vedla knihovnu, teď pěstuje bylinky. Přírodní kosmetiku míchá jen s dobrou náladou

Nedostatek vitaminu D se projeví únavou i špatnou náladou

Irsko se po pauze znovu otevírá pro výstavbu datových center

Experti nedoporučují rušit rozhlasové a TV poplatky

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).