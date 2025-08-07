Lupa.cz  »  Marka Vašuta střídá Oskar Hes. Vychází čtvrtý díl slavné Mafie, opět vznikl v Česku a má dabing

Marka Vašuta střídá Oskar Hes. Vychází čtvrtý díl slavné Mafie, opět vznikl v Česku a má dabing

Jan Sedlák
Dnes
Mafia: Domovina Autor: 2K Games

Dnes vychází pokračování úspěšné české herní série Mafia. Novinka s plným názvem Mafia: Domovina (Mafia: The Old Country) byla opět z části vyvíjena v České republice. Má také kompletní lokalizaci včetně dabingu.

Vývoj konkrétně probíhal ve studiu Hangar 13 spadajícím pod americkou 2K Games, respektive Take-Two. Zdejší pobočka Hangar 13 (další jsou v Kalifornii a Velké Británii) je postavena na základech 2K Czech, která vznikla prodejem Illusion Softworks, tvůrců původní Mafie. V českém vývoji 2K se ročně protočí necelých 450 milionů korun s tím, že počet zaměstnanců se blíží dvěma stovkám.

Pod Hangarem 13 už vznikla trojka Mafie. To byl nejhůře přijatý díl, protože vydavatel nutil vývojáře vytvořit větší otevřený svět s repetitivními misemi. Cílem bylo natáhnout herní dobu, aby hráči nezvládli titul dohrát za víkend a prodat ho do bazaru.

Hangar 13 následně v roce 2020 vydal remake původní Mafie s názvem Mafia: Definitive Edition, který byl přijat dobře. Čtvrtá Mafia se i díky úspěchu remaku vrací ke kořenům. Nabízí lineární příběh v otevřené lokalitě, který lze projít za 10 až 15 hodin. Změnilo se ovšem zasazení – už se nepodíváte do před- či poválečné Ameriky, ale na Sicílii. Děj mapuje vznik tamní mafie, která se pak rozrostla právě do USA.

Zdejší hráči si v nové Mafii mohou zapnout české titulky a dabing. Postavu hlavního hrdiny Enza dabuje Oskar Hes. Dále se představí Ondřej Kokorský, Martin Donutil, Jakub Saic, Nikola Heinzlová a další.

Mafia: Domovina stojí 49,99 eur, případně 1 299 korun. Titul vychází na PC (dostupné dnes), Xboxu Series X a S a PlayStationu 5 (od zítřka).

Jan Sedlák

