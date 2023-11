Generační obměna. Reflex povede Bartkovský, na webu budou nové pořady

Autor: Czech News Center

Dosavadní šéf webu Reflex.cz Martin Bartkovský se od prosince stává šéfredaktorem celé redakce Reflexu. Pozici přebírá od Viliama Bucherta, který týdeník dočasně řídil od ledna a nyní se vrátí na místo hlavního editora a komentátora.





„V Reflexu pracuji sedm let a mám tu značku velmi rád. Beru jako velké privilegium a zároveň jako ohromný závazek, že se šéfredaktorem takto významného českého média stává novinář mojí generace, tedy člověk narozený na začátku 90. let. Mým úkolem je obsah nejen omladit, ale konečně více propojit fungování printové a onlinové části redakce,“ uvedl Martin Bartkovský.





„Chci, aby byl Reflex na papíře, na webu i v podcastových platformách názorově pestrý, odvážný, zábavný i drzý, jak tomu bylo v jeho počátku a na co se občas trochu zapomíná. Děkuji Viliamovi za to, jak redakci vedl a že se rozhodl v ní zůstat a nadále mi s Reflexem pomáhat,“ dodal.

Martin Bartkovský působí v redakci od listopadu 2016, kdy přišel posílit zejména online obsah a video tvorbu, v roce 2022 se pak stal šéfredaktorem webu Reflex.cz. Stál u zrodu podcastů Kecy a politika nebo Hodina dějepichu. V minulosti pracoval pro Českou televizi, TV Nova nebo internetovou televizi Stream.cz.

Na webu Reflexu se na přelomu prosince a ledna objeví tři nové video pořady: Retroview, Večerka a Kontext Viliama Bucherta.

Retroview se vrací k archivním rozhovorům v Reflexu z devadesátých a nultých let, na které mají jejich respondenti možnost se znovu podívat a zhodnotit, co by udělali jinak. V prvních dílech se objeví Lenka Dusilová, Kristýna Leichtová či Daniela Drtinová. Pořad moderuje Kateřina Boušková.

Kontext Viliama Bucherta bude rozhovorovým pořadem „s těžkými váhami české politiky“. Autor už pořídil rozhovor s Milošem Zemanem, dalším hostem bude Václav Klaus, v plánu je také současný prezident Petr Pavel.

Večerka, která startuje v lednu, nabídne naopak velmi neformální a kratší rozhovory s osobnostmi z kulturní scény, cílit bude svým obsahem i designem studia primárně na mladé. Moderátorkou bude Kateřina Ondráčková (Panda z podcastu Mrzení).

Rozhovory Viliama Bucherta přirozeně doplní Prostor X, který po odchodu Čestmíra Strakatého přebralo moderátorské trio Martin Bryś, Oliver Adámek a Martin Bartkovský. Bryś i Adámek jsou zkušení editoři webu reflex.cz, kteří za sebou mají moderace prezidentských rozhovorových speciálů. Obnovený Prostor X se podle vydavatelství těší velké divácké oblibě, například rozhovor s lékařem Danem Rakušanem je nejsledovanější epizodou pořadu od roku 2020.

Poslední novinkou je obsahová platforma hodinadejepichu.cz, která nabídne publiku veškerý obsah podcastu Hodina dějepichu. V průběhu prosince přidá placenou část a bude tedy prvním podcastem Czech News Center, který otestuje nový distribuční kanál i technologii.

„Změny v Reflexu kopírují hned několik úrovní, jak přemýšlíme nad obsahem. Ať už je to práce s jednotlivými cílovými skupinami a obsah pro ně, tvořený na míru, tak multi-distribuce optikou kanálů, které využíváme. Úzce na to navazuje samozřejmě i strategie monetizace obsahu a práce s tvůrci, kteří jej tvoří,“ poznamenala generální ředitelka Czech News Center Martina Říhová.