 »  Media Bohemia: DAB nenabízí žádný potenciál k navýšení příjmů

Filip Rožánek

Spolumajitel sítě hudebních rádií Media Bohemia a jejich programový ředitel Jan Neuman okomentoval v rozhovoru pro server Hlídací pes plány na rozhlasovou digitalizaci. „Platí zákon, že všichni provozovatelé rádiového vysílání mají do listopadu 2025 transformační licence a pak se má vše přepnout do digitálu, systému DAB. Čas běží hrozně rychle a reálná příprava přechodu v podstatě moc nepokročila,“ podotýká Neuman.

„Veřejnoprávní rozhlas má mnoho posluchačů 60+, což zatím není pro komerční vysílatele příliš zajímavá skupina. A představte si, že starší lidi, kteří jsou stále ochotni poslouchat rádio i na AM frekvencích, najednou začnete nutit do digitálu. I politicky je to hloupé téma, protože to znamená, že lidem vezmete rádia, s nimiž žijí celý život,“ dodává.

Podle Neumana se bude muset změnit zákon, který stanovuje rozhodné datum digitalizace na podzim 2025. „Technologické firmy už představily první modely čipů, které dokáží do mobilů chytrých reproduktorů a dalších zařízení integrovat poslech rádia přes DAB, FM i internet, podle toho, co je k dispozici. To je budoucnost. Dříve či později začneme signál lidem distribuovat kombinací metod. Problém je ale cena. Už teď jsou náklady na FM vysílače zhruba pětinou našich výdajů a nástupem DAB by se minimálně zdvojnásobily,“ tvrdí.

DAB podle něj komerčním rádiím nenabízí žádný potenciál navýšení příjmů. Pod společnost Media Bohemia patří značky Hitrádio, Fajn rádio, Rock rádio nebo Rádio Blaník.