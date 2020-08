Media Bohemia žádá o úpravu hudebního formátu u Helaxu

Provozovatel ostravského rádia Helax žádá vysílací radu o souhlas s úpravou hudebního profilu stanice. Zatímco podle stávajících licenčních podmínek musí rádio hrát „převážně hudbu posledních 20 let“, po úpravě by se chtělo přiblížit formátu, jaký mělo na konci 90. let.

Podle navrhované změny by se playlist rozšířil o hudbu od 80. let. „Hlavním důvodem pro tuto novou úpravu je naše snaha hudební formát programu Helax více rozšířit a vyjít tak vstříc požadavkům našich posluchačů. Z našich poznatků získaných prostřednictvím hudebních testů i z naší komunikace s posluchači na sociálních sítích vyplývá, že náš program poslouchá z věkového pohledu poměrně široká skupina posluchačů, která poptává kromě hudby posledních 20 let také hity ze starších období,“ vysvětluje držitel licence Media Bohemia svou žádost.

Ostatní licenční podmínky mají zůstat beze změn. Týkají se především zařazování zpráv a publicistiky, podílu české a slovenské hudby (8–15 procent), mluveného slova (8–15 procent) a cílové věkové skupiny (12 až 45 let).