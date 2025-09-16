Lupa.cz  »  Evropské filmy na streamovacích službách nezabírají. Diváci milují americké hity

Evropské filmy na streamovacích službách nezabírají. Diváci milují americké hity

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Natáčení Marie Terezie Autor: Česká televize

Evropská unie je druhý největší audiovizuální trh na světě. Loni se v tomto oboru protočilo 119 miliard eur. Nová zpráva Evropské komise však odhaluje hluboké strukturální problémy, které ohrožují jeho konkurenceschopnost.

Americké firmy jsou finančně silnější a na jejich produkci se dívá víc lidí. Oproti tomu evropská tvorba diváky moc nezajímá, a to zejména za hranicemi své domovské země. Na starém kontinentu také chybí lidé s potřebnými technologickými dovednostmi.

Stáhněte si zprávu Media Industry Outlook (září 2025)

Zpráva potvrzuje, že globálnímu trhu s odhadovaným obratem 550 miliard eur dominují Spojené státy s podílem 49 %, zatímco na EU připadá 22 %. Tento nepoměr se však prohlubuje i uvnitř samotné Unie. Podíl amerických firem na tržbách stovky největších hráčů na evropském trhu vzrostl od roku 2016 o devět procentních bodů na 40 %, zatímco podíl evropských společností ve stejném období klesl o osm bodů na 59 %.

Tradiční televizní vysílání sice stále generuje největší podíl příjmů (53 %), ale jeho pozice setrvale slábne ve prospěch streamovacích služeb (SVoD), jejichž podíl na tržbách má do roku 2025 vzrůst na 17 %.

Nejpalčivějším problémem zůstává rozpor mezi dostupností a sledovaností evropského obsahu. Na streamovacích platformách tvoří evropská díla 20 % všech dostupných titulů, ale diváci jim věnují pouze 16 % svého času. Naopak americký obsah, který tvoří 51 % katalogů, dosahuje 61% sledovanosti.

Podobná situace panuje v kinech, kde evropské filmy v roce 2023 představovaly přes 60 % všech dostupných titulů, ale prodaly jen 29 % všech vstupenek. Zásadní je propad sledovanosti evropských děl mimo zemi původu na SVoD platformách – z 11 % v roce 2020 na pouhých 7 % v roce 2024, což svědčí o neschopnosti vytvářet celoevropské hity.

Mění se také klíčová obchodní bojiště. Streamovací služby agresivně vstupují na trh se sportovními právy, který byl tradičně doménou televizních stanic. Jejich investice do sportu vzrostly z 0,2 miliardy eur v roce 2018 na 2,7 miliardy v roce 2024. Tradiční stanice naopak šetřily. Tržby z online videoreklamy brzy předstihnou příjmy z klasické televizní reklamy. Na tento trend reagují i streamovací giganti, kteří zavádějí levnější předplatné s reklamou (AVoD).

Po roce 2022 začal v Evropě klesat počet nově vyráběných titulů. Celkové investice do obsahu nicméně nadále rostou, což naznačuje posun k menšímu počtu nákladnějších a velkolepějších projektů. Hrané filmy přitom zůstávají silně závislé na veřejných financích, které tvoří 26 % rozpočtů formou přímých dotací a 21 % formou produkčních pobídek.

V reakci na globální tlak se největší evropští hráči, například francouzské skupiny Banijay a Mediawan, snaží posilovat svůj podíl prostřednictvím strategických akvizic a fúzí.

Budoucí konkurenceschopnost evropského sektoru je podle zprávy úzce spjata s technologiemi. Dokument poukazuje na rychlý nástup umělé inteligence, kterou v roce 2024 využívalo už 39 % audiovizuálních organizací v EU. Jenže v Evropě je nedostatek kvalifikovaných odborníků. Většina evropských audiovizuálních produkcí uvedla, že mají problém sehnat vysoce specializované profese, mimo jiné třeba experty na vizuální efekty.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Co si myslíte o funkci AI Overviews (česky Přehledy od AI) od Googlu?

Zobraz výsledek

Další aktuality

Digizone.cz

Dále u nás najdete

Politici podle odborníků neumí oslovit důležité podnikatele

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Google si může nechat Chrome, musí se však dělit o data

Třikrát a dost? Co mění nová pravidla u smluv na dobu určitou

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Laky na nehty obsahují nebezpečnou látku

Video editor Google Vids je teď zdarma pro všechny

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Aplikace řekne, kdy jít na prohlídku. Časem ukáže i čekací doby

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

SPD: Daň z nemovitostí je nemravná, měla by být zrušena

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Pop-up okna používá jen 16 % e-shopů. Pomohou získávat kontakty

Channeltrends Awards: Známe nejlepší distributory a výrobce roku

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

CIF25: Jak AI mění vyhledávání a před jakými výzvami stojí média? Do 30.9. sleva
PROGRAM
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).