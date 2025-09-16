Evropské filmy na streamovacích službách nezabírají. Diváci milují americké hity

Evropská unie je druhý největší audiovizuální trh na světě. Loni se v tomto oboru protočilo 119 miliard eur. Nová zpráva Evropské komise však odhaluje hluboké strukturální problémy, které ohrožují jeho konkurenceschopnost.
Americké firmy jsou finančně silnější a na jejich produkci se dívá víc lidí. Oproti tomu evropská tvorba diváky moc nezajímá, a to zejména za hranicemi své domovské země. Na starém kontinentu také chybí lidé s potřebnými technologickými dovednostmi.
Stáhněte si zprávu Media Industry Outlook (září 2025)
Zpráva potvrzuje, že globálnímu trhu s odhadovaným obratem 550 miliard eur dominují Spojené státy s podílem 49 %, zatímco na EU připadá 22 %. Tento nepoměr se však prohlubuje i uvnitř samotné Unie. Podíl amerických firem na tržbách stovky největších hráčů na evropském trhu vzrostl od roku 2016 o devět procentních bodů na 40 %, zatímco podíl evropských společností ve stejném období klesl o osm bodů na 59 %.
Tradiční televizní vysílání sice stále generuje největší podíl příjmů (53 %), ale jeho pozice setrvale slábne ve prospěch streamovacích služeb (SVoD), jejichž podíl na tržbách má do roku 2025 vzrůst na 17 %.
Nejpalčivějším problémem zůstává rozpor mezi dostupností a sledovaností evropského obsahu. Na streamovacích platformách tvoří evropská díla 20 % všech dostupných titulů, ale diváci jim věnují pouze 16 % svého času. Naopak americký obsah, který tvoří 51 % katalogů, dosahuje 61% sledovanosti.
Podobná situace panuje v kinech, kde evropské filmy v roce 2023 představovaly přes 60 % všech dostupných titulů, ale prodaly jen 29 % všech vstupenek. Zásadní je propad sledovanosti evropských děl mimo zemi původu na SVoD platformách – z 11 % v roce 2020 na pouhých 7 % v roce 2024, což svědčí o neschopnosti vytvářet celoevropské hity.
Mění se také klíčová obchodní bojiště. Streamovací služby agresivně vstupují na trh se sportovními právy, který byl tradičně doménou televizních stanic. Jejich investice do sportu vzrostly z 0,2 miliardy eur v roce 2018 na 2,7 miliardy v roce 2024. Tradiční stanice naopak šetřily. Tržby z online videoreklamy brzy předstihnou příjmy z klasické televizní reklamy. Na tento trend reagují i streamovací giganti, kteří zavádějí levnější předplatné s reklamou (AVoD).
Po roce 2022 začal v Evropě klesat počet nově vyráběných titulů. Celkové investice do obsahu nicméně nadále rostou, což naznačuje posun k menšímu počtu nákladnějších a velkolepějších projektů. Hrané filmy přitom zůstávají silně závislé na veřejných financích, které tvoří 26 % rozpočtů formou přímých dotací a 21 % formou produkčních pobídek.
V reakci na globální tlak se největší evropští hráči, například francouzské skupiny Banijay a Mediawan, snaží posilovat svůj podíl prostřednictvím strategických akvizic a fúzí.
Budoucí konkurenceschopnost evropského sektoru je podle zprávy úzce spjata s technologiemi. Dokument poukazuje na rychlý nástup umělé inteligence, kterou v roce 2024 využívalo už 39 % audiovizuálních organizací v EU. Jenže v Evropě je nedostatek kvalifikovaných odborníků. Většina evropských audiovizuálních produkcí uvedla, že mají problém sehnat vysoce specializované profese, mimo jiné třeba experty na vizuální efekty.