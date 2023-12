Média mění program kvůli střelbě na univerzitě a státnímu smutku

Autor: Repro Česká televize

Vláda vyhlásila na sobotu 23. prosince den státního smutku k uctění památky obětí střeleckého útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Média se rozhodla z pietních důvodů upravit program.





Česká televize

Česká televize v pátek 22. prosince vyřazuje večerní pořad Bavíme se s imitátory, ve 23:15 ho nahradí dokument Neobyčejné životy: Josef Abrhám. Na ČT2 nebude od 20:00 film Tři dny Kondora, místo něj bude britský historický snímek Paní Brownová.





V sobotu 23. prosince v 11:00 na ČT2 nabídne mimořádný přímý přenos smuteční bohoslužby z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Společné modlitbě předsedá pražský arcibiskup Jan Graubner.

Všechny následující pořady budou uvedeny s časovým posunem. Vyřazen je původně plánovaný pořad Bosé nohy v parku. Ve 22:10 na ČT2 nebude francouzská komedie Nenapravitelný, místo ní bude britsko-americký romantický snímek Notting Hill. Následující film Jméno růže zůstává, ale bude uveden s časovým posunem. Odpadá pořad Ta naša kapela.

Od pátečního odpoledne jsou loga stanic České televize s výjimkou dětského programu doplněna černou stužkou a nápisem „státní smutek“. Ředitel České televize Jan Souček vyjádřil soustrast všem zasaženým rodinám.

TV Nova

Televize Nova se v sobotu v poledne v rámci speciálního vysílání připojí k minutě ticha, ta bude vložena do pohádky Tři přání pro Popelku. Neodvysílá také večerní přímý přenos reality show Big Brother od 20:30 na stanici Nova Fun. Přenos bude pouze na internetové platformě Voyo a s ohledem na tragickou událost bude kratší než obvykle.

V sobotu 23. prosince ve 13:00 odpadá z vysílání Novy komedie Špindl 2, místo ní bude americký film Jack a obři. Nebude ani film Vánoce naruby, místo něj v 15:00 začne Sněhurka (americká verze z roku 2012).

V hlavním vysílacím čase nebude komedie S tebou mě baví svět, vystřídá ji pohádka Nejkrásnější hádanka. Místo Kameňáku 4 bude ve 22:15 film Muž z oceli, který patří do série snímků o Supermanovi. Další pořady budou s časovým posunem – v 00:40 Need for Speed, ve 2:50 Uprchlík.

Film S tebou mě baví svět odvysílá Nova až 26. prosince, kdy měla být původně právě Nejkrásnější hádanka. Na stejném principu pak bude pracovat s dalšími reprízami.

Na programu Nova Cinema odpadá film Vánoční skřítek, v 11:20 místo něj bude francouzský film Bella a Sebastián: Dobrodružství pokračuje. V hlavním večerním programu nebudou filmy Pepa a V hledáčku střelce, místo nich Nova Cinema odvysílá Podivuhodný případ Benjamina Buttona. Ve 23:15 naváže snímek Mr. Johnson, po něm bude film Tlumočnice a pak ve 2:50 pořad Česko k neuvěření II.

Sociální sítě TV Nova se v sobotu graficky přizpůsobí státnímu smutku.

Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral zaslal kondolenční dopis rektorce Univerzity Karlovy Mileně Králíčkové, děkance Filozofické fakulty Evě Lehečkové, pozůstalým, vyučujícím a studentům. „V naší instituci pracuje mnoho lidí, kteří jsou s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy spojeni pracovně, ale především osobně – vystudovali ji oni, jejich příbuzní či ji navštěvovali nebo navštěvují jejich děti. Pro všechny tyto rozhlasáky, ale i pro nás ostatní jsou tragické události těžko pochopitelné a nesmírně traumatizující,“ uvedl v něm mimo jiné.

