Mediální výbor sněmovny doporučuje odvolat Daniela Köppla z vysílací rady

Autor: Filip Rožánek

Poslanecká sněmovna by měla odvolat Daniela Köppla z Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Doporučuje to mediální výbor sněmovny. Poslanci vládní koalice mluvili také o tom, že by měl Daniel Köppl sám rezignovat.





Důvodem je možné porušení vysílacího zákona, protože člen vysílací rady nesmí zároveň vystupovat ve prospěch politických stran ani se dopustit jednání, které by zpochybnilo nezávislost a nestrannost úřadu.





„Daniel Köppl obdržel na konci prosince minulého roku z oficiálního účtu hnutí ANO odměnu za práci v rámci senátních voleb. Během prezidentské kampaně Daniel Köppl nijak neskrýval svoji práci pro Andreje Babiše a i přímo v České televizi vystupoval jako člen jeho marketingového týmu. Účastnil se rovněž předvolebních akcí s Andrejem Babišem a dokonce pracuje pro 1. místopředsedu hnutí ANO Karla Havlíčka,“ upozornila místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Daniel Köppl při jednání mediálního výboru odmítl, že by byl členem marketingového týmu hnutí ANO nebo volebního týmu Andreje Babiše. Odměna za analýzy se podle jeho slov týkala rozboru veřejně dostupných spotřebitelských průzkumů a z analýz nevyplynula žádná komunikační doporučení. „Právně jsem si dost jistý, že k porušení zákona nedošlo,“ sdělil poslancům.

„Nejsem zaměstnanec ANO, nejsem ve volebním týmu, nejsem v marketingovém týmu, není to pravda. Je to lež, není to pravda, dotklo se to mé rodiny,“ řekl Daniel Köppl. „Beru jako chybu, že jsem neupravil v televizi ten popisek, co tam byl. Popisky nemá člověk možnost korigovat.“ Potvrdil, že má smluvní vztah se sněmovnou jako asistent Karla Havlíčka (ANO). Z tohoto titulu se objevoval na akcích, kde se objevoval i místopředseda hnutí ANO.

„Červená linie byla překročena,“ myslí si poslanec Jan Lacina (STAN). Jeho stranická kolegyně Milada Voborská vyzvala Daniela Köppla, aby zvážil rezignaci. Stejný postoj naznačil Jan Jakob z TOP 09. Zastání naopak Daniel Köppl našel například u Stanislava Berkovce (ANO), který ho označil za vynikajícího marketingového profesionála. Obhajovali ho také Martin Kolovratník (ANO), podle něhož k porušení paragrafů vysílacího zákona nedošlo, nebo Lubomír Brož (ANO).

Výzvu k odvolání Daniela Köppla podpořilo 10 z 15 členů výboru, proti byli poslanci ANO Aleš Juchelka a Stanislav Berkovec, zbylí poslanci ANO se při hlasování zdrželi.