Mediální výbor sněmovny nedoporučil schválit výroční zprávu ČT

Autor: Filip Rožánek

Sněmovna by neměla schválit výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2021. Odhlasoval to mediální výbor sněmovny, který o výroční zprávě jednal na svém výjezdním zasedání v Ostravě. Návrh na neschválení zprávy dal poslanec Jan Lacina (STAN).

Důvodem je, jak Rada České televize v červnu 2021 hlasovala o bonusu pro generálního ředitele Petra Dvořáka za rok 2020. Rada tehdy odhlasovala snížení ročního bonusu na 66 %. Hlasovalo devět přítomných radních, pět bylo pro bonus v této výši, tři proti a jeden se zdržel.





Podle názoru poslanců vládní koalice bylo takové hlasování o snížení bonusu v rozporu se zákonem, protože jen pět hlasů k přijetí usnesení nestačí. Zákon o České televizi říká, že je k přijetí rozhodnutí o mzdě generálního ředitele nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů, nikoliv jen těch přítomných.

1/3 Dnes jsem na výjezdním zasedání Volebního výboru Poslanecké sněmovny do studia ČT v Ostravě načetl návrh neschválit výroční zprávu ČT za rok 2021. Volební výbor před malou chvílí tento můj návrh schválil. pic.twitter.com/4v12uzTdVk — Jan Lacina (@j_lacina) September 15, 2022

Poslancům vadí, že pokud rada přijala neplatné usnesení, měla by kvůli tomu Česká televize dodatečně doplatit Petru Dvořákovi jeho bonus do plné výše. Radní naopak tvrdí, že všechno proběhlo podle pravidel a žádné doplácení bonusu nehrozí. Spory jsou nejen o to, jaká většina je potřeba při hlasování, ale i o to, zda jde vůbec o hlasování o mzdě.

Poslanci vládní koalice zdůrazňovali, že návrh neschválit výroční zprávu předloženou Radou ČT nemíří proti práci České televize jako takové. Je to však jediný nástroj, jak mediální výbor může reagovat na výhrady vůči Radě ČT.

Opoziční poslanci postoj vládních zákonodárců kritizovali, podle nich je pokrytecké chválit Českou televizi a zároveň neschválit její výroční zprávu.

Je to už podruhé, co mediální výbor sněmovny navrhuje neschválit výroční zprávu České televize. Letos v únoru se postavil proti výroční zprávě za rok 2020. Důvodem je konstatování Rady ČT, že hnutí SPD mělo nedostatečný prostor v debatách a zpravodajských pořadech.

Pokud by sněmovna na návrh mediálního výboru skutečně neschválila obě výroční zprávy, otevřela by se tím cesta k hlasování o odvolání celé Rady České televize. Sněmovna to může, ovšem nemusí udělat.