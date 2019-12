 »  Megamax na českém trhu končí, O2 TV zařadí stanici Nicktoons

Filip Rožánek

O2 TV zařazuje od 19. prosince do nabídky na pozici 94 televizní kanál Nicktoons (patří do stejné skupiny jako Nickelodeon a NickJr). Dětská stanice vysílá 24 hodin denně, a to kompletně v češtině. Na programu má hlavně animované seriály (Spongebob, Hlasiťákovi, Sanjay a Craig apod.). Vysílat bude jen v SD kvalitě, zařazena bude v tarifech O2 TV L a vyšších. Do 6. ledna ji uvidí i diváci s nižšími tarify S, M, Modrá a Bronzová.

Nicktoons bude náhradou za zrušený dětský kanál Megamax, který v prosinci ukončuje vysílání na středoevropských trzích.