Ministr kultury podepsal memorandum o veřejné službě České televize

Filip Rožánek
Dnes
Podpis memoranda o veřejné službě České televize Autor: Ministerstvo kultury ČR
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek a ministr kultury Martin Baxa při podpisu memoranda o veřejné službě (30. 9. 2025)

Ministr kultury Martin Baxa a generální ředitel České televize Hynek Chudárek v úterý podepsali memorandum, které definuje způsob, jakým bude Česká televize v letech 2026 až 2030 naplňovat veřejnou službu. 

Dokument vznikl na základě mediální novely, jež vstoupila v platnost v květnu tohoto roku, a jeho cílem je upřesnit pravidla pro fungování veřejnoprávního média na příštích pět let. Podobná memoranda existují i v západoevropských zemích, na českém mediálním trhu je to naprostá novinka.

Podpisu předcházela jednání mezi zástupci veřejnoprávních médií a soukromého sektoru, která probíhala souběžně s parlamentním schvalováním příslušného zákona. Vypracování memoranda bylo přislíbeno už na tiskové konferenci v květnu 2024.

Smyslem memoranda je vymezit působení České televize v oblastech programové skladby, dostupnosti vysílání, objektivity, regionálních aktivit a digitální transformace. Důležitou součástí je princip zachování duálního mediálního trhu, který má zajistit rovnovážné a transparentní podmínky pro veřejnoprávní i komerční vysílatele.

Podle ministra kultury Martina Baxy podpis potvrzuje, že veřejnoprávní média budou fungovat v souladu s pravidly zaručujícími rovnováhu na trhu. „Memorandum představuje zásadní nástroj stabilizace veřejné služby v televizi pro nadcházející období a současně potvrzuje princip duálního trhu,“ uvedl Baxa.

Reakci Asociace komerčních televizí zjišťujeme.

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek doplnil, že uzavřením memoranda instituce dostála svému závazku vyplývajícímu z novely zákona. „Jeho výsledná podoba schválená Radou ČT nikterak neomezuje Českou televizi při naplňování jejího poslání média veřejné služby,“ sdělil Chudárek.

Oficiálně zveřejněno. Přečtěte si závazky veřejné služby České televize do roku 2030 Přečtěte si také:

Oficiálně zveřejněno. Přečtěte si závazky veřejné služby České televize do roku 2030

Nezbytným krokem před podpisem bylo schválení memoranda Radou České televize, které proběhlo 17. září 2025. Dokument je po dobu své platnosti pro generálního ředitele závazný.

Memorandum o veřejné službě dokončuje také Český rozhlas. Rada Českého rozhlasu by měla finální znění schválit ve středu 1. října 2025.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

