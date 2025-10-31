Mění Netflix dlouholetou strategii? Podle médií zvažuje koupit kus Warner Bros. Discovery

Podle informací agentury Reuters a serveru Deadline společnost Netflix aktivně zkoumá možnost podání nabídky na studiovou a streamovací divizi koncernu Warner Bros. Discovery (WBD). S odvoláním na tři zdroje obeznámené se situací agentura Reuters uvedla, že si streamovací gigant najal investiční banku Moelis & Co, aby potenciální transakci posoudila.
Netflixu byl podle dvou zdrojů Reuters udělen přístup k neveřejným finančním údajům WBD, což je standardní krok nutný pro přípravu oficiální nabídky. Stejnými informacemi disponuje také server Deadline.
Samotný Netflix odmítl spekulace komentovat.
Warner Bros. Discovery nedávno poprvé veřejně připustila, že v reakci na „nevyžádaný zájem“ od „více stran“ zvažuje možnosti dalšího směřování společnosti. Prozatím stále pokračuje v původním plánu, kterým je rozdělení podniku na dvě samostatně obchodované firmy. V jedné části budou filmová studia se streamovacími službami, v té druhé televizní kanály a sportovní weby.
Případný zájem Netflixu o takto rozsáhlou akvizici by však představoval znatelný posun v jeho dosavadní strategii, neboť nejvyšší vedení se k velkým fúzím dlouhodobě stavělo skepticky. Ještě minulý týden při komentování výsledků za třetí čtvrtletí Netflix zdůrazňoval, že preferuje interní budování kapacit před jejich nákupem, a jeho ředitelé výslovně řekli, že nemají zájem o „tradiční mediální sítě“.