Měření televizní sledovanosti od února zahrnuje i diváky v restauracích či na chatách

Oficiální měření televizní sledovanosti v České republice vstoupilo od začátku února do nové etapy. Asociace televizních organizací (ATO) začala do statistik započítávat také diváky, kteří sledují vysílání mimo své domovy, například na chatách, v restauracích, čekárnách nebo jiných veřejných prostorech.
Nový systém, který kombinuje stávající peoplemetry s daty z mobilních telefonů, byl do ostrého provozu spuštěn 1. února 2026. Televizním stanicím a zadavatelům reklamy má přinést přesnější obraz o reálném chování českého publika.
Jádrem inovace je rozšíření výzkumného vzorku o nový technologický prvek. Dosavadní panel, tvořený přibližně 1900 domácnostmi s klasickými peoplemetry (zhruba 4200 jedinců starších 4 let), nově doplňuje skupina 1500 respondentů starších 15 let, kteří mají v mobilních telefonech instalovanou měřicí aplikaci. Tato technologie umožňuje zachytit sledovanost i u osob, které doma televizor vůbec nemají, nebo se v době vysílání pohybují mimo své bydliště.
Podle jednatele ATO Michala Jordana jde o naplnění dlouhodobé strategie směřující k flexibilnějšímu systému dat, přičemž doměření sledovanosti mimo domov bylo dlouhodobým záměrem asociace. Data z obou zdrojů jsou následně statisticky propojena takzvanou datovou fúzí, kterou pro český trh vyvinul lokální tým společnosti Nielsen Admosphere.
Změna metodiky bude mít dopad především na hodnocení sledovanosti specifických žánrů, jako jsou sportovní přenosy nebo hudební programy, které lidé často sledují ve společnosti mimo domov. Generální ředitel České televize Hynek Chudárek v této souvislosti upozorňuje, že přesnější čísla posílí důvěryhodnost společné televizní měny. Podle něj se tento efekt může výrazně projevit už u nadcházejících zimních olympijských her na ČT sport, jelikož právě sportovní přenosy diváci často vyhledávají ve veřejných či společných prostorech.
Podobný přínos očekávají i zástupci tematických stanic. Michaela Suráková z mediálního zastupitelství Atmedia Czech potvrzuje, že zahrnutí sledovanosti mimo domov je zásadní zejména pro hudební a sportovní kanály, a zadavatelé reklamy tak získají ucelenější pohled na zásah svých kampaní. Štěpán Wolde ze Stanice O dodává, že u hudebních stanic, které vytvářejí kulisu pro zábavu, je konzumace mimo domov zřejmá a nová data ji nyní oficiálně potvrdí.
Z technického hlediska je projekt realizován spoluprací dvou výzkumných agentur. Zatímco zavedený peoplemetrový panel nadále spravuje společnost Nielsen Admosphere, nový mobilní panel (ReDAM) má na starosti ResSolution Group. Pro zajištění neutrality a kvality dat musel realizátor splnit striktní podmínky, včetně garance, že respondenti v mobilním panelu nebudou mít žádnou vazbu na stávající peoplemetrové domácnosti a nebudou rekrutováni z online panelů.
Aplikace v telefonech respondentů využívá technologii DCore Software a byla aktivní v testovacím režimu už od prosince 2025.
Data z nového měření budou klientům k dispozici denně, ačkoliv čas jejich dodání se oproti minulosti mírně posune kvůli nutnosti zpracovat data z mobilů a provést jejich fúzi s peoplemetrovým měřením. Uživatelé dat v analytických softwarech nově uvidí sloučenou sledovanost zahrnující domácí i venkovní konzumaci obsahu, systém však umožní i oddělenou analýzu těchto dvou složek.
Asociace televizních organizací, která v Česku zajišťuje jednotné měření sledovanosti už od roku 1997, plánuje v následujícím období rychlost a kvalitu dat monitorovat a na základě reálného provozu metodiku dále optimalizovat.