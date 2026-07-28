Městský úřad v Šumperku přerušil provoz, město je pod kybernetickým útokem

Městský úřad v Šumperku až do odvolání přerušil provoz. Důvodem je mimořádná technická událost, dle oficiálního vyjádření se jedná o nespecifikovaný kybernetický útok.
“Město se stalo terčem kybernetického útoku, který ovlivnil fungování některých informačních systémů. Na odstranění následků intenzivně pracují odborníci společně s příslušnými institucemi,” informovala radnice.
Městský úřad zatím nekomentoval rozsah problémů a nevyčíslil škody. Zatím ani není jasné, jak dlouho bude odstraňování problémů trvat a jak se útok projeví na dlouhodobém fungování úřadu.
Jde o útok zejména na interní systémy města. Například oficiální web Šumperku je nadále v provozu a není pod útokem typu DDoS, který se často používá.
“Prosíme občany o trpělivost a pochopení. O dalším vývoji a obnovení běžného provozu budeme průběžně informovat,” doplnili představitelé Šumperka.
Šumperk je obec s rozšířenou působností a spadá pod regulaci Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB).