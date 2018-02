 »  Meta pokořena, Warhorse prodali milion kusů hry Kingdom Come: Deliverance

Jan Sedlák

Česká společnost Warhorse Studios si připisuje důležitý úspěch. Zhruba po týdnu od vydání dokázala prodat kolem jednoho milionu kusů své debutové hry Kingdom Come: Deliverance. Na půl milionu prodaných kopií Warhorse dosáhli chvilku po vydání.

„Jsme někde u jednoho milionu, když sečtu všechny platformy a distribuční kanály,“ uvádí pro Lupu výkonný ředitel podniku Martin Frývaldský. „Jsme skutečně hodně spokojení,“ dodává s tím, že podobně to vidí i akcionáři. Majoritních 70 % ve firmě drží Zdeněk Bakala.

Kingdom Come se prodává v průměru za zhruba 60 dolarů za kus a je tedy pravděpodobné, že tržby přesáhly miliardu korun.

Čísla prodejů ještě mohou narůst, zde už se ale odhaduje těžko. Vývoj prodejů videoher je podobný prodejům filmů, kdy nejvíce tržeb jde z prvního víkendu. „Špička je na začátku. U her je to velmi podobné. Na začátku je silná špička a pak je takový ocásek a je práce s tím ten ocásek udržet pokud možno co nejdéle,“ navazuje Frývaldský.

Warhorse s milionovou metou ve svých odhadech operovali. „Na milion jsme rozhodně pomýšleli. To číslo nás pozitivně překvapuje, ale není to něco, o čem bychom si mysleli, že toho nemůžeme dosáhnout,“ říká šéf firmy.

Je pravděpodobné, že už se vývoj hry dobře zaplatil. Vývoj Kingdom Come řádově stál stovky milionů korun. Více o Warhorse a Kingdom Come už brzy v rozhovoru na Lupě.

Českých her, které překonaly metu milionu prodaných kopií, je více. Podařilo se to třeba Mafii nebo Space Engineers.

Jak vypadá hra Kingdom Come: Deliverance? Podívejte se: