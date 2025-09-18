Meta představila chytré brýle Ray-Ban Display ovládané náramkem, který čte signály ze svalů

Barevný displej, šest mikrofonů, dva reproduktory, 12MP kamera a AI. To je vybavení, které v sobě nesou nové chytré brýle Ray-Ban Display. Na své vývojářské konferenci Connect je představila firma Meta.
Virtuální displej se promítá na pravou čočku a dokáže uživateli zobrazovat fotografie, zprávy nebo informace poskytnuté AI asistentem. Přes brýle je možné také pořizovat fotky, ovládat přehrávač hudby nebo přijímat videohovory z WhatsApp či Messengeru (a sdílet s druhou stranou videofeed toho, na co se uživatel dívá).
Brýle umí také v reálném čase zobrazovat titulky s překladem konverzace v cizím jazyce, slibuje Meta. Časem mají (zatím v několika vybraných městech) umět zobrazovat také navigační pokyny.
Virtuální displej se podle Mety uživateli zobrazuje na okraji jeho zorného pole, takže by neměl zakrývat to, na co se právě dívá. Není také viditelný pořád, ukáže se jen ve chvílích, kdy jej uživatel vyvolá.
Ray-Ban Display se ovládají pomocí náramku, který snímá elektrické signály ve svalech vyvolané drobnými pohyby ruky. Technologii založenou na tzv. elektromyografii Meta vyvíjí už několik let.
Brýle váží 69 – 70 gramů, displej má rozlišení 600 × 600 px, zorné pole 20°, maximální obnovovací frekvenci 90 Hz a jas v rozpětí 30 – 5000 nitů. Kamera má rozlišení 12 MP, pořizuje obrázky o velikosti až 3024 × 4032 px a má trojnásobný digitální zoom. Interní úložiště má velikost 32 GB. Brýle podporují bezdrátové standardy Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3 (náramek pak Bluetooth 5.2).
Kapacita baterie v brýlích má podle Mety umožňovat používání brýlí po dobu až šest hodin, nabíjecí pouzdro má dodat energii na dalších až 24 hodin (to jsou čtyři plná nabití). Ovládací náramek má na jedno nabití vydržet až 18 hodin. Z nuly na polovinu se mají brýle nabít za přibližně 20 minut, na 100 % se baterie dostane za asi hodinu a čtvrt.
Zařízení podporuje zatím jen několik aplikací: WhatsApp, Messenger, Instagram, Spotify, Audible, iHeart, Google Calendar, Outlook, Shazam a Amazon Music. Meta začne brýle prodávat během září zatím výhradně ve vybraných partnerských kamenných obchodech. Cena má být 799 USD, v přepočtu asi 16 500 Kč (bez DPH).