Meta prodala Giphy Shutterstocku, tratí na tom stamiliony

Ztrátou téměř 350 milionů dolarů skončila investice společnosti Meta do vyhledávače animovaných gifů Giphy. Provozovatel Facebooku prodal toto aktivum firmě Shutterstock za 53 milionů dolarů. Před třemi lety za něj přitom zaplatil 400 milionů.





Jednalo se o nucený prodej. Britský úřad pro ochranu hospodářské soutěže loni nařídil Metě, aby se této akvizice zbavila. Giphy je hlavním dodavatelem animovaných memů a obrázků pro sociální sítě, jako jsou Snapchat, TikTok a Twitter.





Britský antimonopolní úřad původně nařídil prodej už v listopadu 2021. Meta při akvizici dala závazek, že Giphy „bude otevřeně k dispozici“ ostatním sociálním sítím. Vyšetřování regulačního orgánu ohledně odkupu ale ukázalo, že transakce poškodí hospodářskou soutěž v oblasti reklamy a sociálních médií.

Šlo tak o první případ, kdy regulátor zablokoval dohodu uzavřenou velkou korporací ze Silicon Valley. V září se ještě Meta pokusila nucenému prodeji zabránit. S opravnými prostředky ale neuspěla. Následně její zástupci uvedli, že příkaz k prodeji Giphy budou respektovat, i když jsou z něj zklamaní.

Do knihovny Giphy svým originálním obsahem přispívají například společnosti Disney nebo Netflix. To jí zajišťuje přísun aktuálního obsahu, který lze vkládat do konverzací a sdílet na sociálních médiích.