Meta v EU od října přestane umožňovat zadávání politické reklamy

Sociální sítě Facebook, Instagram či Threads přestanou umožňovat nákup reklam týkajících se politiky, voleb nebo tzv. sociální problematiky. Oznámila to společnost Meta, která tyto služby provozuje.





Stopka politické reklamě přijde na začátku října, kdy má v EU začít platit nové nařízení o transparentnosti a cílení politické reklamy (TTPA, 2024/900). To dává provozovatelům online služeb povinnost zjišťovat transparentnost politických reklam a jejich zadavatelů, zajišťovat ukládání reklamy do veřejného evropského archivu, provozovat mechanismus na hlášení reklam, které porušují evropská pravidla, nebo v případě cílené reklamy si od uživatelů vyžádatspecifický souhlas, že na ně mohou být politická reklamní sdělení cílena.

Podle firmy Meta nařízení přináší nadměrné závazky, které zadávání reklam příliš zesložiťují a vytvářejí legální nejistotu. „TTPA například přináší široká omezení cílení a zobrazování reklam, která by omezila možnost zadavatelů reklamy na politická a sociální témata zasáhnout své publikum a vedla by k tomu, že by lidé na našich platformách viděli méně relevantní reklamy,“ argumentuje Meta.

Firma se tedy podle svého oficiálního prohlášení rozhodla raději přestat politickou reklamu v EU prodávat. „Znovu se setkáváme s regulatorními požadavky, které v důsledku vyhánějí populární produkty a služby z trhu, čímž snižují výběr a konkurenci,“ dodává Meta.

Už loni v listopadu obdobné rozhodnutí udělala firma Google. Také ta oznámila, že ještě před datem účinnosti nového nařízení přestane v EU umožňovat nákup politické reklamy.