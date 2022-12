Meta v USA hrozí, že přestane na Facebooku zobrazovat zpravodajský obsah

Nejen v Evropě (a aktuálně v Česku) hoří boj o to, zda a jak mají velké internetové platformy platit vydavatelům médií za zobrazování jejich obsahu. Americký Kongres právě projednává zákon, který má dát tamním vydavatelům možnost společně o platbách vyjednávat s velkými online službami jako je Facebook či Google.

Jak upozornil například deník Financial Times, Společnost Meta v reakci na jednání o zákonu v oficiálím prohlášení pohrozila, že pokud norma projde, nemusí Facebook obsah médií vůbec zobrazovat.

„Pokud Kongres nepromyšlený zákon schválí, budeme nuceni zvážit úplné odstranění zpravodajského obsahu z naší platformy, spíše než bychom se podřídili vládou garantovanému vyjednávání, které nespravedlivě pomíjí přínosy v podobě zvýšené návštěvnosti a počtu předplatitelů, které médiím poskytujeme,“ stojí v prohlášení, které na Twitteru zveřejnil Andy Stone z tiskového oddělení firmy Meta.

Meta statement on the Journalism Competition and Preservation Act: pic.twitter.com/kyFqKQw7xs