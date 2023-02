Meta zrychlí přezkum stížností na stažení závadného obsahu

Autor: Meta / Facebook

Interní dohledová rada společnosti Facebooku a Instagramu nad obsahem se hodlá více zapojit do přezkumu případů, kdy dochází k moderování postů na sociálních sítích. Uvedla to agentura Reuters. Dohledová rada firmy Meta Platforms vznikla koncem roku 2020 a přezkoumává rozhodnutí editorů, zda určitý obsah bude stažen nebo ponechán. Od té doby zveřejnila 35 rozhodnutí k jednotlivým případům.





22členná rada chce nyní své rozhodování urychlit. Verdikt má v případech s vysokou prioritou vynést do 48 hodin od přijetí podnětu. U standardních účtů však může být oprávněnost zásahu editorů posuzována až 30 dnů. I to však bude citelné zrychlení celého procesu. Dnes zabere přezkum oprávněnosti zásahu do zobrazování příspěvku až 90 dnů.





„Zvýšení tempa a zveřejňování většího počtu rozhodnutí nám umožní řešit více velkých výzev a rychleji reagovat v naléhavých situacích,“ uvedla rada na blogu.

Na rozdíl od standardních přezkumů bude urgentní případy řešit užší skupina členů namísto celé rady a nebude přitom přihlížet k veřejným komentářům.

Dohledová rada chce rovněž závěry ze svých rozhodnutích pravidelně sumarizovat. Pomůže tím provozovateli sociálních sítí v budoucnu se vyhnout chybám v neoprávněných zásazích.