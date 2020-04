 »  Meteorologové vysvětlují, v čem bude počasí na české CNN jiné než na ČT

Zpravodajská stanice CNN Prima News bude vysílat předpověď počasí sestavenou na základě dat ze stejného zdroje, který používá také Česká televize. Dodavatelem bude Český hydrometeorologický ústav. Rozdíl bude ve zpracování. Komerční televizi dodá státní úřad celou strukturu a obsah pořadu, moderovat budou zaměstnanci ČHMÚ.

„Exkluzivita spočívá v tom, že na CNN Prima News budou chodit naši profesionální meteorologové, kteří řadu let chystají předpovědi počasí pro veřejnost, pro specializované zákazníky (třeba Ředitelství silnic a dálnic, ČEZ) a také vydávají výstrahy před nebezpečným počasím,“ uvedl ředitel ČHMÚ Mark Rieder. „Díky tomu, že předpovědi sami vytvářejí, tak ví, o čem mluví a při moderování budou vědět, co zdůraznit a co je naopak jen zajímavost nebo perlička navíc,“ dodal.

„Na podobě relací o počasí spolupracoval náš ústav s grafiky CNN Prima News od úplného začátku. Bylo potřeba velkého nasazení na obou stranách, než jsme zpracovali výslednou podobu vysílání. Meteorologové si teď zvykají na nové prostředí, ale všichni to vnímají jako velikou profesní výzvu,“ říká o spolupráci Janek Doležal, který pomáhá koordinovat projekt na straně ČHMÚ.

Ředitel úseku meteorologie a klimatologie Libor Černikovský na dotaz Digizone.cz upřesnil, v čem bude rozdíl oproti veřejnoprávní televizi. „Kolegové z tamní redakce počasí jsou meteorologové, ale jen část jejich týmu tvoří naši externě spolupracující kolegové,“ odpověděl Černikovský. Na CNN Prima News bude mít ČHMÚ přímý vliv na obsah relací. „Samotný faktický obsah předpovědí bude v podstatě stejný jako na České televizi, protože všichni vycházíme z předpovědí ČHMÚ, nicméně struktura a obsah relací budou na našem týmu odborníků,“ doplnil. Kromě meteorologických údajů by měla zaznít témata týkající se klimatu, sucha, hydrologie nebo kvality ovzduší.

Podle sdělení TV Prima má předpověďmi počasí na české CNN provázet deset meteorologů. Česká televize na svém webu uvádí, že její redakce počasí má devět členů. Všichni buď vystudovali meteorologii, nebo spolupracují s ČHMÚ.