Metro má 29. stanici pokrytou LTE, Wi-Fi v něm ale skončí

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) hlásí další dvě stanice pražského metra pokryté signálem LTE, nově je signál na Českomoravské (linka B) a Hradčanské (linka A) a v přilehlých tunelech.

Vysokorychlostní mobilní signál by měl (a ne pouze odrazem) dorazit též do stanice Dejvická. Na celé zelené trase tak lze bez přerušení využívat mobilní signál v LTE kvalitě od Nemocnice Motol až po Muzeum. Do konce letošního roku je v plánu pokrýt dalších 11 stanic. Ještě během srpna by mělo dojít na stanice Karlovo náměstí a Můstek na lince B.

V září má přijít na řadu pražské Jižní Město na nejvytíženější lince C, konkrétně stanice Chodov, Opatov a Háje a dále na podzim pak také stanice Národní třída, Náměstí Republiky, Náměstí Míru a další dvě stanice v Praze 3 nebo Praze 5. Zde je ovšem vše podmíněno tím, jak rychle se povede zahájit práce na plánované modernizaci stanice metra Jiřího z Poděbrad.

Zbylých 22 stanic chce DPP s konsorciem všech tří operátorů a společností CETIN pokrýt během roku 2021. Pokrytí úseku mezi dvěma stanicemi metra sítí LTE má vycházet v průměru na 10 milionů Kč. Větší dostupnost LTE signálu v metru ale přinese také jeden již dříve naznačovaný škrt. DPP úplně zaříznou pilotní provoz vlastní wifi.

Jak se pokrývá pražské metro LTE signálem? Podívejte se na unikátní fotoreportáž:

„Naše strategie v oblasti pokrývání metra signálem je jednoznačná – chceme ve spolupráci s operátory rozšiřovat do celé sítě pražského metra nejmodernější technologie, což je v tuto chvíli vysokorychlostní síť LTE, v budoucnu pak i 5G. Nechceme podporovat dvoukolejnost a zbytečně vynakládat další prostředky na budování a provozování paralelního systému, který nikdy nemůže poskytnout takovou rychlost, kvalitu a stabilitu signálu,“ komentoval krok generální ředitel DPP Petr Witowski.

„Náklady DPP na vybudování vlastní sítě wifi ve stanicích metra, bez pokrytí tunelů, by se pohybovaly ve stovkách milionů korun, další desítky milionů ročně by nás stál provoz a údržba celého systému. Tyto prostředky jsme nyní ušetřili,“ dodal.

Wifi běžela v pilotním režimu v osmi stanicích a to na lince A na Muzeu, na lince B na Florenci, Náměstí Republiky a Smíchovském nádraží a na lince C na Florenci, Hlavním nádraží, Muzeu a na Pražského povstání.