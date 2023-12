Mezi deseti nejhoršími hrami roku je také jedna česká s Chuckem Norrisem

Autor: 505 Games

Web Metacritic, který funguje jako agregátor hodnocení, zveřejnil seznam deseti nejhorších videoher za letošní rok. Dostala se do něj i first person střílečka Crime Boss: Rockay City od brněnských InGame Studios, kteří do hry angažovali slavné osmdesátkové a devadesátkové herce jako Chuck Norris, Kim Basinger, Danny Trejo a další. Crime Bossu patří šestá pozice.





Žebříček je sestaven podle takzvaného agregovaného Metascore, a to před zaokrouhlením. Český titul získal 43 bodů ze sta. Nejhorší hrou roku je s 34 body The Lord of the Rings: Gollum, tedy velmi nepovedená adaptace Gluma z Pána prstenů.





Pro InGame Studios je Crime Boss první hrou. Firma staví na historii studia BadFly Interactive, kterou ovládl švédský investor, nafoukl jí, přejmenoval a dosadil nového šéfa Jarka Koláře. Crime Boss měl duševně navázat na úspěšnou sérii Payday.

Do InGame později vstoupili italští investoři v podobě vydavatele Digital Bros. Ti nakonec letos firmu kompletně ovládli. I když Crime Boss v recenzích propadl, Italové uvedli, že počítají s jejím rozvojem (live service hra, vyšlo už několik updatů). Digital Bros koncem roku začali propouštět, dopadnout to má i na InGame.