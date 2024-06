Mezinárodní organizace kritizují Slovensko za zákon o STVR

Reportéři bez hranic a evropské sdružení veřejnoprávních médií EBU kritizují nový zákon o Slovenské televizi a rozhlasu. Novinářská organizace vyzývá slovenského prezidenta, aby zákon vetoval.





„V rozporu s evropským právem hrozí, že se z veřejnoprávních médií stanou vládní propagandistické stanice a svoboda médií na Slovensku bude těžce ohrožena,“ napsali Reportéři bez hranic ve svém prohlášení. Organizace se sídlem v Paříži každý rok sestavuje přehled svobody médií ve světě, Slovensko si v něm letos ještě před všemi změnami pohoršilo na 29. pozici z předchozí 17.

Nový slovenský prezident Peter Pellegrini uvedl, že se chce řídit textem zákona a ne emocemi, které kolem něj vznikají. Nebude prý podléhat žádným mediálním tlakům, demonstrantům ani výkřikům na sociálních sítích. „Při přípravě tohoto zákona jsem byl ještě předsedou koaliční strany. Máme na budoucnost RTVS svůj pohled. Pokud neuvidím něco, co by bylo v rozporu s ústavou nebo kde bych měl já pochybnost, že jde o bránění ve svobodě slova, nebo že by si zaměstnanci nemohli normálně vykonávat svou práci, samozřejmě ho podepíšu,“ řekl.

Ženevské ústředí Evropské vysílací unie označilo schválení zákona bez veřejné konzultace za ránu pro demokracii a nezávislá média na Slovensku. „Jsme znepokojeni tím, že zákon byl přijat navzdory protestům na Slovensku a silným reakcím a obavám vyjádřeným mezinárodním společenstvím, médii a skupinami na ochranu svobody médií. Ačkoli některé z těchto obav byly řešeny v pozměněném původním návrhu, zůstávají jasné hrozby pro nezávislost veřejnoprávních médií, včetně pravděpodobné politizace dozorčího orgánu, role Etické komise a potenciálního tlaku na generálního ředitele a vyšší management,“ poukázala EBU na problematická místa zákona.

Kvůli novému zákonu od července okamžitě skončí současný ředitel Ľuboš Machaj i kontrolní rada. Nové vedení bude nejdřív v září, do té doby bude televizi řídit statutární zástupce vybraný pověřeným předsedou parlamentu.

„Přetrvávající chronický nedostatek odpovídajícího financování veřejnoprávních médií na Slovensku bude pouze oslabovat jejich schopnost efektivně plnit svou demokratickou roli. EBU naléhavě vyzývá slovenskou vládu, aby správným způsobem podporovala veřejnoprávní média na Slovensku a plně respektovala své závazky vyplývající ze Zákona o svobodě médií,“ dodala EBU v narážce na nedávno schválený evropský předpis.

Místopředseda slovenské Národní rady Andrej Danko (SNS) má za to, že nová televize bude finančně silnější, protože bude mít vyšší limit pro vysílání reklamy. Kvůli významně většímu prostoru pro obchodní sdělení by si podle něj ročně mohla přijít až na 50 milionů eur.