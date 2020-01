 »  Michaela Jílková, Luboš Xaver Veselý a Jaromír Soukup dostali anticenu za moderování

Filip Rožánek

Český filmový a televizní svaz FITES vyhlásil vítěze 33. ročníku audiovizuální ceny Trilobit. Ve speciální kategorii se rozhodl udělit také anticenu Zlatý citron za úroveň vedení televizních debat. „Porota zohlednila rozdíl komerční a veřejnoprávní sféry, kdy tu druhou považuje za úplně jinou ligu, a o to přísnější má na ni metr,“ vysvětlili pořadatelé.

Anticenu porota udělila hned třem moderátorům najednou: Luboši Xaveru Veselému, Michaele Jílkové a Jaromíru Soukupovi.

Porotce Lukáš Landa u Luboše Xavera Veselého zdůraznil „podbízivý styl moderování, při kterém nejen v soukromé XTV otevřeně projevuje své sympatie i antipatie k jednotlivým událostem či hostům ve studiu. Nevyhýbá se ani politickým postojům, což je zarážející vzhledem k jeho angažmá ve veřejnoprávním Českém rozhlase, který si na nestrannosti moderátorů donedávna velmi zakládal.“

Michaele Jílkové byla cena udělena „za moderování pořadu Máte slovo pavlačovým způsobem, který se často pohybuje za hranicí kultivovaného sporu. Moderátorka nezřídka dostává hosty do defenzivy nikoliv argumenty, ale zvýšeným hlasem, skákáním do řeči, gestikulací a fyzickým narušováním osobní aury. Nenechá diskutující domluvit ani reagovat jeden na druhého, čímž manipuluje rozpravu. Tím v pořadu vítězí hrubost a hra na emoce nad věcnými argumenty,“ stojí ve verdiktu poroty.

Jaromír Soukup získal anticenu už podruhé z identických důvodů, a to „za bizarní způsob moderování pořadů v TV Barrandov a za práci s informacemi, kterou musela opakovaně řešit i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,“ stojí si za svým odborná porota.

Luboš Xaver Veselý se ceremoniálu v Berouně osobně zúčastnil a anticenu si převzal. „Mám za to, že jediným arbitrem úspěchu nebo neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač. Jediné politické rozhovory, které vedu, jsou na internetové televizi XTV, k tomu je určitě tato anticena vztažena. Děkuji vám, poroto, že ztrácíte čas a díváte se na moje projekty a moje moderování. Myslím si, že veřejnost by třeba ocenila, kdybyste nám ukázali cestu, kdybyste nám jakýmkoliv hlasem, jakoukoliv připomínkou řekli, jak to máme dělat. Ale takový hlas z vás zatím nevzešel. Místo toho se tady snažíte zostudit nás, tvůrce, za vydatné podpory České televize,“ prohlásil při přebírání anticeny.

Moderátor v současné době kandiduje do Rady České televize. Stanice udělování cen vysílala na programu ČT Art v přímém přenosu. Do Rady ČT navrhuje několik uchazečů také pořádající FITES.